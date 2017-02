Rusko je největší hrozba světu, napsal nový Trumpův poradce už loni v tajné zprávě

Generál Herbert McMaster je prvním aktivním důstojníkem ve funkci poradce pro národní bezpečnost od osmdesátých let, kdy Ronaldu Reaganovi radil Colin Powell. Ve funkci teď nahradil vysloužilého generála Michaela Flynna kvůli jeho zamlčovaným jednáním s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem.

Nový poradce amerického prezidenta je známý mimo jiné tím, že se často staví proti zavedeným představám o vedení války. Ještě jako major se před lety proslavil bestsellerem - Dereliction of Duty: Johnson, McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies That Led to Vietnam, kde absolutně zničil představy o válce ve Vietnamu. Lidé, kteří za boj v ní byli zodpovědní, podle jeho zjištění situaci absolutně nezvládli. To v praktickém světě je brán jako vynikající voják a průkopník inovativního přístupu v boji proti povstalcům v Iráku.

Před tím, než jej Trump jmenoval do nové funkce, byl McMaster součástí týmu, který měl za úkol vytvořit plán, jak bude vypadat armáda USA po roce 2025. Osobně v něm klade největší důraz na přípravu proti rychle se vyvíjejícím taktickým a zbrojním schopnostem Ruska, které je podle něj největší hrozbou pro globální stabilitu.

V tom by se mohl McMaster dostat do konfliktu s Trumpem, který má zájem na lepších vztazích s Kremlem a neprojevuje příliš starostí ohledně ruské agresivní taktiky v prostoru střední a východní Evropy. Podle amerického serveru Politico by ale mohl být jeho názor na Rusko přínosný v tom, že si bude rozumět s největšími republikánskými kritiky Trumpovy evropské politiky v Kongresu v čele se senátorem Johnem McCainem. Může tak mezi nimi prý vybudovat most.

Největší talent armády USA

„Toto rozhodnutí prezidenta Trumpa velmi chválím, podobně jako jeho ostatní volby na postech souvisejících s národní bezpečností. McMaster ví, jak uspět,“ řekl právě McCain. Sám Trump svého nového poradce označil za „muže s obrovským talentem a obrovskými zkušenostmi“.

Podle bezpečnostního analytika Philipa Cartera bude hlavním McMasterovým úkolem v Bílém domě zavést řád a disciplínu, která v otázkách národní bezpečnosti doposud chyběla. „Bude to obzvláště složité, protože McMaster vstupuje do Bílého domu jako politický nováček,“ dodal Carter serveru Politico.

Nový poradce pro národní bezpečnost ale zároveň do administrativy vstupuje s pověstí jednoho z nejtalentovanějších současných vojenských stratégů. „Je to velmi pravděpodobně ten nejtalentovanější tříhvězdičkový generál v současné armádě USA,“ neváhal McMastera ohodnotit bezpečnostní analytik Brookings institutu Michael O’Hanlon.

Kromě toho, že se na McMasterovi oceňuje jeho teoretická znalost, slavil úspěchy i na poli válečném. Bojoval v obou válkách v Iráku i v Afghánistánu. Vytvořil specifickou strategii boje proti povstalcům v Iráku i strategii budování lokálních sil irácké armády.

‚Zaspali jsme za Rusy‘

Podle amerických armádních zdrojů má však nový bezpečnostní poradce někdy problém s autoritami, když jej dvakrát záměrně přehlédli jako kandidáta na povýšení do hodnosti brigádního generála. I to by mohlo způsobit problémy ve vztahu k Trumpovi.

V souvislosti s ruskou hrozbou McMaster dlouhodobě upozorňuje na to, že Američané dlouhodobě zaostávají za Ruskem v potenciálu jejich pozemních sil. V reakci na hybridní válku na Ukrajině dostal před rokem za úkol napsat tajnou studii o reakci na ruské vojenské pokroky, jak tehdy informoval server Politico.

„Je zřejmé, že zatímco naše armáda bojovala v Afghánistánu a Iráku, Rusové studovali naše schopnosti a slabosti a začali ambiciózní a velmi úspěšnou modernizaci,“ sdělil McMaster Senátní komisi pro ozbrojené složky před rokem.

Jako protiklad vůči přístupu svého předchůdce Flynna i prezidenta Trumpa mohou být vnímány i McMasterovy názory na boj s terorismem. Trvá totiž na oddělení islámu, jak jej vnímají teroristé a zbylá většina muslimů. „Porazíme naše nepřátele, včetně teroristických organizací jako IS, kteří cynický využívají zkaženou verzi náboženství, aby šířili nenávist a ospravedlnili krutost vůči nevinným,“ řekl například při nedávném proslovu na vojenském institutu ve státě Virginie.