Ruský volič ihned narážku pochopil. Tím spíš, že sám má s upravováním volebních výsledků bohaté zkušenosti a že Američané prý zakázali ruským pozorovatelům dohlížet na průběh svých voleb. Že se věci mají zcela jinak, se ruský divák už nedozví. Pokud si nedá práci a nenajde si na internetu informaci o tom, že Rusové se sami odmítli zapojit do pozorovatelské mise OBSE.

Výsledek perfektně připravené show je jasný – Rusové jsou teď přesvědčeni, že pokud zvítězí v amerických volbách Clintonová, je to důkaz falšování. Vždyť v Rusku ji nikdo nepodporoval! Značné množství pořadů věnovaných americkým volbám a jejich specifické zpracování vede ruské občany k přesvědčení, že o osudu Ameriky se rozhoduje v Moskvě.

Naděje na slabší NATO i EU

Vítězství Trumpa je pro mnohé Rusy příslibem zlepšení rusko-amerických vztahů. Z toho, co Trump během své kampaně říkal, to vyplývá. Slíbil, že popřemýšlí, zda neuzná Krym jako ruské území. Rusové jsou přesvědčeni i o tom, že by zrušil veškeré sankce, neboť přece několikrát tvrdil, že mu je Putin sympatický.

Trump by byl také bezpochyby spíše než Clintonová ochoten přimhouřit oči nad Putinovými lidskoprávními prohřešky například ve jménu společných vojenských operací proti takzvanému Islámskému státu. Trump s Putinem by byli schopni rozdělit si sféry vlivu a „nelézt si do zelí“.

Nakonec, pro oba vládce je výhodná slabá, závislá a rozhádaná Evropa. Nezávislí ruští politologové jsou ovšem k Trumpovým slibům skeptičtí. Především proto, že Rusové vnímají Ameriku přes ruské brýle – v Rusku je prezident samovládce – co řekne, to se stane. V Americe je ale prezident kontrolován Kongresem a dalšími institucemi. A tak přesto, že si Kreml s příchodem Trumpa do Bílého domu spojuje naději na oslabení NATO, zřejmě se v tomto směru máloco změní, ať už v USA zvítězí kdokoliv.

Msta za „barevné“ revoluce

Podle ruské Nové gazety jsou jen tři místa na planetě, kde berou Trumpa vážně: Palestina, Severní Korea a Rusko. Jenže i tady pochopili, že stoprocentní sázka na miliardáře je lichá. Kreml minulý týden změnil rétoriku a začal se připravovat i na vítězství Clintonové. Prezident Putin dokonce ústy svého mluvčího podpořil volání kulturní scény po svobodě a demokracii, dalším gestem bylo včerejší odvolání náčelníka trestanecké kolonie číslo 7 Igora Kossijeva, kterého vězeň a aktivista Ildar Dadin obvinil z mučení. Oba případy bedlivě sledovala západní média.

Clintonová bude v každém případě pro Putina nepříjemný partner, a to i proto, že podle něj organizovala a sponzorovala občanské protesty proti výsledku prezidentských voleb v Rusku v roce 2011. Ostatně všechny „barevné“ revoluce od Kyrgyzstánu přes Irák, Egypt, Jemen a Sýrii až po Ukrajinu jsou v Putinových představách dílem amerických špionážních služeb.

Podle Constanze Stelzenmüllera z The German Marshall Fundu se ale Američané s Clintonovou v čele budou dívat na Rusko výhradně pragmaticky. Považují ho za regionální, nikoliv za světovou velmoc, a podle toho s ním budou jednat. Což se Putinovi nelíbí už teď. Kdyby ale měl co do činění s Trumpem, věří, že by umožnil vrátit Rusku status supervelmoci. Putin by opět usedl za stůl s globálními světovládci Američany a Číňany a prosazoval by svou hlavní tezi, že Rusko má stejně jako ostatní velmoci právo mít svou sféru vlivu a nárazníkové zóny. Což je v ruském pojetí i Ukrajina. Naopak od Clintonové Moskva čeká zvýšení pomoci Kyjevu.

Ať už bude prezidentem USA Trump, či Clintonová, témata jednání s Ruskem zůstanou stejná. Mezi ta hlavní bude nadále patřit protiraketová obrana v Evropě, kterou Rusko vnímá jako atentát na vlastní obranyschopnost, a ani Trump, ani Clintonová to nejspíš nezmění. I proto zřejmě zůstane v ruské rétorice po volbách hodně agresivity. Putin totiž vnějšího nepřítele potřebuje – jen tak může sjednotit národ a udržet si moc.