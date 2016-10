Rusko přeruší nálety v Aleppu po čtyři dny, vždy na 11 hodin. EU chce stejně nové sankce

Součástí příměří je i otevření humanitárních koridorů, jimiž budou moci z obléhaného města odejít civilisté i ozbrojení povstalci. Mnozí z rebelů již předem oznámili, že by to považovali za kapitulaci.

Podle poradce OSN pro humanitární záležitosti Jana Egelanda by se první „z několika stovek“ nemocných a zraněných mohli z oblasti dostat v pátek. Budou si moci vybrat, zda chtějí do vládou drženého západního Aleppa nebo povstalci ovládaného Idlibu. OSN podle něj chce, aby každodenní humanitární pauzy trvaly až do pondělí. Rovněž zatím nedošlo k dohodě, zda budou moci být do východního Aleppa dovezeny potraviny. Od syrské vlády se OSN nyní snaží získat potřebná povolení, dodal Egeland.

Boje o Aleppo byly obnoveny v září po přerušení předchozího příměří, a vyžádaly si podle ochránců lidských práv stovky mrtvých. Dohodě o ukončení bojů brání kromě jiného neshody mezi Ruskem a USA, které podporují opačné strany konfliktu a neshodují se v otázce oprávněné opozice a teroristů.

EU zvažuje nové sankce proti Rusku

Evropská unie v souvislosti s tragickou situací Aleppa zvažuje mimo jiné také uvalení sankcí na osoby či právní subjekty, které podporují režim syrského prezidenta Bašára Asada, pokud bude dál trvat stávající situace. Uvádí to nová verze návrhu závěrů říjnového summitu EU, který ve čtvrtek odpoledne začne v Bruselu.



Dokument zdůrazňuje, že EU zvažuje „všechny možnosti, včetně dalších restriktivních opatření cílených na jednotlivce a právnické osoby podporující (Asadův) režim“, pokud bude dál trvat stávající situace. V praxi by se tedy zřejmě mohlo jednat například o zmrazení majetku či zákaz cest syrských velitelů odpovědných za útoky na Aleppo.

V souvislosti s tragédií obleženého města v EU v posledních dnech sílila debata, zda kvůli ruskému zapojení do útoků na Aleppo nezahrnout do tohoto typu sankcí také některé ruské občany.

Formulace použitá v návrhu závěrečného dokumentu ze summitu není v tomto ohledu jednoznačná a diplomaté naznačují, že to je do jisté míry záměrné.

Od roku 2011 už unie uvalila kvůli občanské válce v Sýrii sankce na více než dvě stovky osob a několik desítek organizací.

Summit, pokud ovšem schválí závěry v jejich stávající podobě, by měl - podobně jako ministři zahraničí EU už v pondělí - jednoznačně odsoudit útoky režimu a „jeho spojenců, zejména Ruska, na civilisty“ v Aleppu.

„Ti odpovědní za porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv se musí zodpovídat,“ uvádí návrh závěrů.

Situace v Sýrii bude mít ve čtvrtek večer nepochybně vliv na „strategickou diskusi“, která čeká prezidenty a premiéry osmadvacítky o budoucnosti vztahů EU a Ruské federace.