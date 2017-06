DAMAŠEK/MOSKVA Ruská armáda za svých lodí zaútočila raketami na pozice radikálů z Islámského státu (IS) v Sýrii. S odvoláním na ruské ministerstvo obrany o tom v pátek informovala ruská agentura RIA Novosti. Podle jejích informací Rusové útočili na pozice IS v západní provincii Hamá. Zasaženo bylo velitelství IS a také muniční sklady této organizace.

Hlavní boje proti IS se nyní odehrávají v syrském městě Rakka a v iráckém Mosulu. V obou měla tato organizace silné zastoupení, v Mosulu v roce 2014 vyhlásila chalífát. Tamní boje se nyní zužují na historické jádro města, zbylé čtvrti už byly osvobozeny.

Ofenzíva v Rakce začala teprve nedávno. IS v Sýrii ale působí také na dalších místech, například ve východní provincii Dajr az-Zaur nebo v Hamá. Rusko v syrském konfliktu bojuje na straně syrské vlády od podzimu 2015.