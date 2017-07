Ruský disident Navalnyj chce kandidovat na prezidenta. Ve funkci by rozpustil parlament

Alexei Navalnyj chce v prezidentské volbě zkusit porazit silně favorizovaného... | foto: ČTK

MOSKVA Pokud by ruský opoziční politik Alexej Navalnyj příští rok vyhrál ruské prezidentské volby, rozpustil by parlament. Disident to řekl ruské rozhlasové stanici Echo Moskvy. Podle ruských úřadů ale ve volbách kandidovat nemůže, protože byl pravomocně odsouzen. I kdyby mu volební komise účast povolila, podle průzkumů by velkou šanci na vítězství neměl.

Cílem Navalného by v případě vítězství bylo zorganizovat „čestné parlamentní volby“. Nynější Státní duma podle něj nikoho nereprezentuje, protože velké množství stran a politiků nemělo možnost ve volbách kandidovat. Po spravedlivých volbách by se jako prezident pokusil sestavit koaliční vládu.

Navalnyj vstoupil do ruské politiky jako protikorupční bloger a postupně se na roztříštěné opoziční scéně stal dominantní osobností. Kremlu začal vadit hlavně po roce 2012, kdy po celé zemi a hlavně v Moskvě zorganizoval poměrně početné demonstrace proti znovuzvolení Vladimira Putina ruským prezidentem. Přivést davy do ulic velkých ruských měst se mu podařilo i letos. Mezi voliči má ale podle průzkumů mizivou podporu ve srovnání s Putinem, jehož popularita se dlouhodobě pohybuje nad hranicí 80 procent. Putin svou kandidaturu pro prezidentské volby ještě neoznámil. Navalnyj se jich podle ruských úřadů účastnit nemůže, protože letos v květnu ruský odvolací soud potvrdil pětiletou podmínku, kterou opoziční politik dostal za údajné krádeže v lesnickém podniku Kirovles. Rozsudek je pravomocný. Rozhlasové stanici Echo Moskvy dnes Navalnyj řekl, že ústřední volební komisi o oprávněnosti své kandidatury přesvědčí. Odvolal se přitom na ruskou ústavu, podle níž nesmí kandidovat pouze osoba, jež je ve vězení. Zákony, které z voleb vyřazují osoby se záznamem v trestním rejstříku, označil za protiústavní.