Ruský poslanec chce erotické pomůcky na předpis. K léčbě pohlavních úchylek

Milonov v Rusku vstoupil ve známost jako iniciátor zákona o zákazu propagace homosexuality mezi mládeží, který se stal v roce 2013 v Rusku navzdory kritice z domova i ze zahraničí federálním zákonem. Od těch dob poslanec vládní strany Jednotné Rusko zásobuje novináře a politiky kontroverzními návrhy.



Žádal například zákaz výuky Darwinovy teorie o původu druhů, navrhoval zřízení kozácké mravnostní policie nebo táborů pro bezdomovce, chtěl omezit přístup dětí na internet nebo testovat pedagogy, zda nemají sklony k pedofilii.

Podle zatím posledního Milonovova návrhu by mělo ministerstvo zdravotnictví zařadit erotické pomůcky do kategorie léčiv a zdravotnického materiálu. Prodávaly by se na předpis a způsob jejich užití by se „výhradně řídil pokyny lékaře“. Současná úprava, kdy je zboží tohoto druhu ve volné distribuci, je podle Milonova projevem nezdravého zájmu o sex a provokuje obyvatelstvo k úchylnému jednání.

Milonov v žádosti adresované ministryni zdravotnictví Veronice Skvorcovové zvlášť upozorňuje, že nežádá úplný zákaz erotických pomůcek. „Návrh počítá s případy, kdy je jejich využití podle lékařského nálezu nezbytné pro korekci sexuálních úchylek,“ citoval Interfax z žádosti ruského poslance.