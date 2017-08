Ruský tanker poprvé proplul skrz Arktidu bez ledoborců. I díky globálnímu oteplení

PRAHA Poprvé v historii proplul ruský tanker severní arktickou cestou bez pomoci ledoborců. Trasu z norského Hammerfestu do jihokorejského Porjongu zvládl za rekordních 19 dní. Podle odborníků na globální oteplování je tato událost pouze ukázkou klimatických změn a obávají se, že cestu začne využívat více plavidel, než dosud.

Obvyklá trasa pro tanker Christophe de Margerie, který přepravuje zkapalněný zemní plyn z Norska do Jižní Koreje, by vedla přes Suezský průplav. Společnost Sovcomflot se však rozhodla pro plavbu přes Severní ledový oceán a bez použití ledoborců. Objevila tak cestu, která je o 30 procent rychlejší.



tanker Christophe de Margerie

„Je to velmi rychlé, obzvlášť vezmeme-li v potaz, že jsme nepoužili eskortu ledoborců, které byly používány během předchozích cest,“ uvedl pro server the Guardian mluvčí společnosti Sovcomflot Bill Spears. „Je to velmi vzrušující, že lodě mohou proplouvat touto cestou po celý rok.“

Tanker Sovcomflotu byl totiž plánován tak, aby se bez větších problémů pohyboval přes takzvanou Severní arktickou cestu. Dokáže prorazit led až o tloušťce 1,2 metrů a bude v budoucnu přepravovat plyn z těžebního zařízení na poloostrově Jamal.

Nemocné póly Ledový příkrov Arktidy a Antarktidy globálním oteplování trpí nejvíce. Ukazuje to pohled na statistiky. Antarktická ledová pokrývka je o 6,3 procenta pod dlouhodobým průměrem z let 1981 až 2010. Jedná se o druhou nejnižší zaznamenanou hodnotu od počátku měření před čtyřiceti lety. V Arktidě je ledová pokrývka o 7,5 procenta pod průměrem.

Ochránci životního prostředí však s používáním této trasy nesouhlasí. Varují před tím, že by častá doprava mohla poškodit křehký ekosystém v Severním ledovém oceánu.

Jen čtyři měsíce v roce

Cesta přes ledové kry mezi Sibiří a Pacifikem zůstává uzavřená po většinu roku, jelikož zamrzlé pláně proplutí neumožňují. Plavba je možná pouze během čtyř měsíců v roce. Christophe de Margerie je však první z patnácti plánovaných tankerů, který dopravu severní cestou umožní celoročně.

Rok 2013 byl nejrušnější, co se týče plavby v Severním ledovém oceánu. Během něj se uskutečnilo patnáct přeplutí. Ruská vláda plánuje do roku 2020 tento počet až zdesetinásobit.

Podle oceánografa ze Southamptonské univerzity Simona Boxalla společnosti sází při vylepšování lodí na jistotu. „I kdybychom přestali produkovat od zítra skleníkové plyny, urychlování úbytku arktického ledu by to nezastavilo.“ Podle něj je logické, že firmy počítají s otevřením severní cesty.

Ironií podle něj zůstává, že klimatické změny, které otevřou severní cestu, budou mít za následek snížení množství použitého paliva v Pacifiku.