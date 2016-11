Rusové ‚čistí’ Aleppo a obviňují Západ, že pomoc dává rebelům, ale civilistům ne

Západní koalice nebere na vědomí osvobozování syrského Aleppa syrskou armádou, podporovanou ruskými letecko-kosmickými silami. Prohlásilo to ve středu ruské ministerstvo obrany. „Ba co víc, diplomaté USA, Velké Británie a Francie informují o jakoby gigantických ztrátách mezi civilními obyvateli města,“ vyjádřil nespokojenost mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov.

Kdo ovládá Aleppo

Moskva oznámila, že útok vedený na město ze severovýchodu je úspěšný. „Mnoho čtvrtí je vyčištěno od rebelů, vojáci zajišťují bezpečnost civilistů a byla zahájena dodávka humanitární pomoci,“ uvádí se v prohlášení ministerstva. Náčelník Hlavní operativní správy generálního štábu ruské armády Sergej Rudskoj uvedl, že 200 ženistů zahajuje odminování východního Aleppa. Ovšem obrovským zklamáním pro Rusy podle slov důstojníků je, že Západ doposud nedodal do „osvobozené“ části města žádnou humanitární pomoc.

Vedle Západu přidělal Moskvě vrásky i její spojenec – Turecko. Kreml v ultimativní formě požaduje vysvětlení posledních výroků tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který slíbil svrhnout syrského lídra Asada. Obvinil ho ze „státního teroru“ a smrti více než milionu lidí.

Mezitím ruská státní televize vysílá sérii oslavných reportáží, kde je vidět, jak ruští vojáci rozdávají zuboženým Syřanům jídlo a ti jim s pláčem děkují. Důstojníci ruské armády pro televizní kamery uvádějí, že v posledních dnech osvobodili asi 90 tisíc civilistů a snaží se je nakrmit. „Nehledě na to, západní politici jednají o zavedení nových protiruských sankcí,“ zlobí se generál Konašenkov. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dokonce ve svém včerejším prohlášení naznačila, že západní státy, reprezentované OSN, záměrně nedodávají humanitární pomoc Syřanům, kteří s nimi politicky nesympatizují, a naopak ji směřují na území, která ovládají teroristé. Ti pak pomoc sami namísto civilistů využívají.

Ruská televize zdůraznila, že vedle jídla přikázal ruský prezident Vladimir Putin poskytnout obyvatelům Aleppa i lékařskou pomoc a postavit ihned ve městě polní nemocnici. Okamžitě po vyslovení příkazu bylo vypraveno letadlo se vším potřebným.

Lidé umírají hlady

Jenže zdroje přímo z Aleppa líčí tamní situaci jinak. Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR), která má v zemi síť spolupracovníků, informovala jen ve středu o 21 mrtvých civilistech, které v rebely dosud ovládané části města zabil útok dělostřelectva. Dalších osm lidí pak zahynulo v západní části Aleppa, držené vládními silami.



Pětadvacet civilistů přišlo o život ve středu po útoku na předměstí Džub al-Kuba, kam se po postupu Asadových vojsk stáhly tisíce obyvatel okolních čtvrtí. Jen v posledních čtyřech dnech opustily zničené město desetitisíce lidí. Některé zdroje mluví o 50 tisících.

Ti, kdo na místě zůstávají, zažívají po letech války a dlouhých měsících blokády snad nejtěžší chvíle – hrozí jim smrt hladem.

„Jíme jen dvě malá jídla denně, jen rýži a rozdrcené obilí,“ citoval list The Washington Post 26letého fotografa Mutáze Chattába, který žije spolu s dalšími devíti členy rodiny. Chattáb zhubl v posledních týdnech sedm kilo.

Někteří jejich sousedé se ocitli v kritické situaci. Jedno z dětí v Chattábově sousedství není daleko od smrti hladem: „Stala se z něj kostra. Sousedé mu dali jídlo, dlouho to ale dělat nemohou,“ říká Chattáb.

Odejít do klidnějších částí města se však bojí. SOHR totiž informovala o třech stovkách zmizelých civilistů a stovkách zatčených poté, co přešli do vládou kontrolované části města. Syrská armáda pro agenturu Reuters zprávy popřela, přiznala ale, že část lidí převezla na „zvláštní místa“ k výslechům.

Britský deník The Guardian v úterý napsal, že stoupenci Asadova režimu zadrželi ve čtvrti Masákin Hanánú 500 mužů poté, co se z oblasti stáhli rebelové. Od té doby je příbuzní neviděli. „Vzali mého synovce a strýce. Prvnímu je 22 let, druhému 31. Nevím, jestli je někdy uvidím,“ řekl reportérům nejmenovaný svědek.