Zabili jsme zřejmě vůdce Islámského státu Bagdádího, tvrdí Rusové

Západní koalice, kterou proti ozbrojeným islamistům vedou USA, podle Reuters uvedla, že informace o usmrcení Bagdádího nemůže potvrdit. Nálet podnikly stíhací bombardéry Su-35 a Su-34 ještě v noci na 28. května na jižním předměstí syrského města Rakka, které je baštou islamistů. Rusové o náletu předem informovali Američany.



„Podle informace, kterou prověřujeme různými kanály, se porady zúčastnil také vůdce IS Ibráhím abú Bakr Bagdádí, který byl při náletu zabit,“ tvrdí ruští vojáci podle agentury Interfax. Při desetiminutovém náletu přišli o život další vysocí pohlaváři IS, jakož i tři desítky polních velitelů střední úrovně a až tři stovky bojovníků IS z tělesné stráže vedení.

V posledních letech bylo několikrát ohlášeno Bagdádího zabití či zajetí, ale nakonec se tyto zprávy nepotvrdily.

Ruské letectvo působí v Sýrii od předloňského podzimu. Nasazeno bylo k podpoře sil prezidenta Bašára Asada, ruského spojence v Damašku.