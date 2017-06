Nízkonákladový terorismus. Útočníci z Londýna se chránili ‚bombami‘ z PET lahví

Opasky s falešnými výbušninami útočníci vyrobili z plastových láhví. Ty omotali ve stříbrné lepicí pásce a následně připevnili ke koženému opasku. Britská policie opasky prozkoumala poté, co útočníky zastřelila.

Podle velitele protiteroristické jednotky britské metropole Deana Haydona se jedná o případ, který nepamatuje. „Takovou taktiku, kdy by se teroristé snažili vyvolat co největší strach tím, že na sebe připevní falešné výbušniny, jsem ve Spojeném království nikdy neviděl,“ uvedl podle televize CNN Haydon.

Útočníci měli na těle připevněné falešné opasky.

Opasky, které bylo možné při útoku na útočnících vidět, se prý podle Haydona mohly lidem jevit jako skutečné. Útočníci je pravděpodobně použili proto, aby chránili sami sebe před zastřelením, uvedl dále Haydon.



Kromě opasků policie u útočníků nalezla tři růžové keramické nože. Vyzvala proto veřejnost, aby ji v případě, že o nich něco ví, informovala. Podle informací deníků The Sun a The Mirror se jednalo o nože značky Ernesto, které jsou dostupné například v supermarketu Lidl.

Růžový keramický nůž.

K útokům se přihlásila teroristická organizace Islámský stát, podle Haydona ale nejsou žádné důkazy, že by útočníci - Ital marockého původu Youssef Zaghba, občan Maroka a Libye Rašíd Radván (v anglickém přepisu Rachid Redouane) a Brit pákistánského původu Khuram Shazad Butt - byli řízeni někým jiným, ať už v Británii nebo v cizině.

Podle Haydona byl pravděpodobně vůdcem skupiny Butt, který se v den útoku, pokoušel pronajmout si 7,5tunové nákladní auto. To se mu ale nepodařilo, platba nebyla z blíže neupřesněných důvodů přijata. Butt si nakonec místo nákladního vozu půjčil dodávku značky Renault. Kolem 19:30 SELČ si muži pro dodávku přijeli a vydali se do Zaghbova bytu ve východním Londýně, kde se zdrželi do 18:30. O dvě hodiny později dojeli na most London Bridge, který nejprve dvakrát přejeli, a pak na něm napotřetí zaútočili na kolemjdoucí.

Ve voze policie našla také kancelářské židle, kufr a dva pytle štěrku, což mělo podle Haydona sloužit buď jako zátěž, nebo jako rekvizity, s jejichž pomocí chtěli atentátníci utajit svou teroristickou činnost před přáteli a příbuznými. Kromě toho podle dostupných informací policie našla v autě také takzvaný Molotovův koktejl, výbušninu vytvořenou z láhví, v tomto konkrétním případě od vína.

Masakr v Londýně si vyžádal osm obětí a téměř 50 zraněných, Plán útočníků připomněl loňský červencový útok ve francouzském městě Nice, kde vjel do davu útočník v 19tunovém nákladním automobilu a usmrtil 86 lidí.