Případem a okolnostmi kolem zkoušky ministra vnitra Milana Chovance by se mohl v budoucnu ještě zabývat Národní akreditační úřad pro vysoké školství.



Bakalářská práce ministra vnitra z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni byla částečně opsaná, upozornila Česká pirátská strana. Dvě stránky se totiž téměř identicky shodují s vypracovanou maturitní otázkou číslo 9 z přeloučského gymnázia. Navíc práce podle dat uvedených v dokumentu byla odevzdána dříve, než byla zadána. Chovanec si však za dílem stojí a obvinění pirátů nazval „předvolebním skandálkem“.

Jen do tří let

Šance, že by Chovanec o svůj bakalářský titul, který je navíc zatížený podivnou rychlostí ministrova studia, přišel, je téměř nulová.

„Zákon nám nedává možnost, jak se oficiálně touto věcí zabývat. Univerzita nemá právní nástroj, který by jí umožnil rozhodnout o tom, zda se u dané práce jedná o plagiát, či nikoli. Novela zákona o vysokých školách, která začala platit letos v září, umožňuje zahájit řízení o neplatnosti státní zkoušky jen do tří let od jejího vykonání, přičemž tato práce pochází už z roku 2009,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Západočeské univerzity v Plzni Kamila Kolářová.

Škola argumentuje také rozsudkem Nejvyššího správního soudu z 22. 6. 2016, kdy bývalý student L. H. zažaloval Západočeskou univerzitu v Plzni, neboť mu zrušila titul. „Ani v rámci přezkumného řízení dle správního řádu není v pravomoci univerzity zasahovat zpětně do odborného hodnocení vykonané státní zkoušky,“ dodala Kolářová.

Chovanec už v minulosti kvůli „rychlostudiu“ avizoval, že titul nebude používat. Server Lidovky.cz požádal ministra o vyjádření, do vydání článku však nedostal žádnou odpověď.

Případ však v budoucnu může posuzovat i v září vzniklý Národní akreditační úřad pro vysoké školství a to v souvislosti s poměry na univerzitě před rokem 2009. „Určitě se bude akreditační úřad zabývat poměry na Západočeské univerzitě v Plzni,“ tvrdí Jiří Smrčka, ředitel odboru Kanceláře Národního akreditačního úřadu.

Jeden problém nestačí

Nešlo by však o samotné řešení jedné bakalářky, i když „ministerské“. „Určitě by komise nezkoumala v případě jedné bakalářské práce rozsah plagiátorství nebo rozsah shody s jinou prací, ale zkoumala by, proč taková práce byla vůbec obhájená a jestli je to standard na té vysoké škole, nebo selhávání systému,“ popsal Smrčka.



Komise už v minulosti zjistila, že systém ve škole do roku 2009 selhával. „Byl tam vytvářen úmyslný chaos, aby se daly zakrývat skutečnosti, které bylo potřeba zakrýt,“ připomněl Smrčka.

Čestné prohlášení Milana Chovance.

Podle šéfa pirátů Ivana Bartoše by však měl Chovanec rezignovat. „V naší tiskové zprávě poukazujeme na to, že při odhalení plagiátorství v zahraničí politici skládají funkce. Když hraje Chovanec na city a mluví o naší pirátské duši, tak by měl mít trochu odvahy a prostě říct, že to tak udělal. Schovává se za úřad a jeho vzkaz je laciné gesto. Měl by se k tomu postavit jako chlap. Postavu na to má,“ řekl Bartoš před dvěma týdny serveru Lidovky.cz.

Práva v Plzni čelila obří kauze, kdy se ukázalo, že na fakultě řada vlivných lidí a politiků vystudovala velkou rychlostí či nesplnila všechny podmínky pro získání titulu. V květnu 2011 škola zrušila sedm magisterských titulů. Mezi nimi byly například děti šéfa podsvětí Františka Mrázka.