S Ježíšem bych mluvil řecky, tvrdí biblista Pokorný

LN: To musí být hrozně moc práce. Píšete komentáře česky, či německy?

Dva jsem psal v němčině, jeden anglicky, dva další byly do angličtiny přeloženy. Teď píšu česky, protože jsme začali svoji knižní řadu. To je dost ambiciózní projekt na tak malou zemi.

LN: Kolik vlastně umíte řečí? Umíte koptsky, aramejsky?

Mluvím německy, anglicky, přednáším i rusky a francouzsky, ale to mne musí někdo i opravit. A taky řecky se snažím mluvit aktivně, máme takový novořecký kroužek. (směje se) Pasivně pak staré jazyky: řečtinu, latinu, hebrejštinu. Z aramejštiny i syrštiny znám základní gramatická pravidla, ale neznámý text bych nepřeložil. Koptštinu jsem kdysi uměl celkem slušně, ale už po sametové revoluci jsem to „předal“ svým žákům, kteří mají kvalitní učitele tady v Praze.

LN: Jak byste se domluvil s Ježíšem Kristem?

Teoreticky vzato: hebrejsky znal přinejmenším pasivně, ale přesto zřejmě líp než já. Takže asi řecky. Myslím, že řečtinu uměl. Poslední vykopávky ze Seforis (z naleziště města Cipori), asi čtyři kilometry od Nazaretu, kde vyrůstal, ukazují, že to bývalo řecky mluvící velkoměsto, hlavní město Galileje ještě v době Ježíšova narození.