Zatímco zákaz přístupu k veřejným zakázkám a dotacím se omezuje jen na členy vlády a nejvyšší státní úředníky, u médií se povedlo schválit, že je nesmí vlastnit mnohem širší okruh osob. Od poslanců a senátorů přes členy rady České národní banky až po krajské a obecní zastupitele. Ti všichni by nově nesměli vlastnit tištěné periodikum ani rozhlasovou a ­televizní stanici, i kdyby na ní od rána do večera běžely jen pohádky pro děti nebo záběr na akvarijní rybičky.

Oříšek pro koaliční radu

Na problém poukázaly odpovědi Parlamentního institutu (odborné středisko sněmovny), které si k ­zákonu, jemuž se přezdívá lex Babiš, nechalo zpracovat hnutí ANO, jméno jehož předsedy se promítlo do lidového názvu předpisu. Institut potvrzuje, že ministr musí snést větší nepohodlí a omezení, protože to ústava předpokládá a protože si to demokracie zaslouží. Na situaci Andreje Babiše se tak nic nemění – buď přepíše svůj holding včetně jeho mediální části na jiného majitele, nebo už Agrofert nedostane žádnou veřejnou zakázku a sám Babiš by po volbách nemohl do vlády.

Ale ústava nepředpokládá, že by se měla přísně omezovat vlastnická práva níže postavených funkcionářů. „Neexistuje ohrožení svobodné soutěže politických sil, pokud bude médium vlastnit poslanec nebo senátor, natož další funkcionáři nižší úrovně. Z tohoto důvodu je třeba považovat tuto část návrhu za ústavně neslučitelnou,“ stojí v odpovědi Parlamentního institutu.