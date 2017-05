S Ovčáčkem do minulosti. Na oficiálním webu Hradu jsou hlavní zprávy z roku 2016

Jiří Ovčáček při informování o prezidentovi Zemanovi stále upřednostňuje svůj soukromý twitterový profil před oficiálním komunikačním kanálem Pražského hradu. Zatímco účet @PREZIDENTmluvci denně plní informacemi o úřadování hlavy státu i urážkami na názorové oponenty, na hradních stránkách Hrad.cz je hlavní zpráva věnována návštěvě Bulharské republiky. Tam byl prezident ovšem už v září loňského roku, tedy před zhruba osmi měsíci.



To by nebylo tak zarážející, kdyby návštěvník v záhlaví webu mezi hlavními zprávami objevil alespoň jednu informaci související s děním v tomto kalendářním roce. Poslední příspěvek pochází 30. listopadu 2016. Tedy alespoň na jasně viditelném místě.

Nutno podotknout, že v tiskových zprávách publikovaných níže pak už Ovčáček občany pilně informuje. Jen v květnu přidal 24 příspěvků. Většina z nich je napsaná věcně, stručně a především bez emocí. Ty si obvykle schovává právě do prostředí sociální síťě.

Otázkou však i nadále zůstává, proč při informování o Zemanových krocích dává přednost těm způsobům komunikace, které i sám Hrad označuje za Ovčáčkovu soukromou iniciativu.

Nekorektní Svobodný názor

Nově jde například o jeho nově spuštěný blog Svobodný názor, který nazývá „politicky nekorektním občasníkem“. Již delší dobu však stanoviska, na něž se často odkazuje i v odpovědích na dotazy novinářů, umisťuje na twitterový účet či na Facebook.

Odpověď na dotaz, proč jsou mezi hlavními zprávami i ty několik měsíců staré, zatímco je jeho Twitter plněn aktuálními informacemi, ale redakce nedostala. Ovčáček redaktorce napsal pouze toto: „Netušil jsem, že 17. května 2017 bylo před měsícem. Pořiďte si brýle, pokud nemáte. A pokud máte, chce to silnější.“ Na další část otázky již neodpověděl. Není tedy jasné, zda se jeho komunikační „strategie“ v budoucnu změní.

O stále nevyjasněnou komunikaci Hradu směrem k veřejnosti se už několik týdnů zajímá Syndikát novinářů. Profesní organizace totiž na konci dubna položila dotaz Kanceláři prezidenta republiky na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Představitele instituce sdružující české novináře především zajímalo, kdo píše twitterový účet @PREZIDENTmluvci, kde jeho zřizovatel - tedy Jiří Ovčáček - pravidelně uráží politiky i známé osobnosti.

Syndikát chtěl získat „seznam všech osob, které jsou oprávněny vystupovat pod jménem prezidenta republiky vůči médiím a veřejnosti“ a odpověď na to, zda již zmiňovaný twitterový účet je účtem spravovaným tiskovým mluvčím a zda představuje oficiální informační kanál vyjadřující Zemanovy názory a postoje.

Na to ovšem Syndikát novinářů obdržel jen stručnou odpověď. „Tiskovým mluvčím prezidenta republiky je jen Jiří Ovčáček. Z uvedeného vyplývá, že v KPR (Kancelář prezidenta republiky - pozn. red.) není veden žádný seznam osob, na které se žadatel táže. Na základě interního opatření KPR jsou veškeré dotazy a požadavky médií směrovaný na tiskového mluvčího,“ napsal ředitel hradního Odboru legislativy a práva Václav Pelikán s tím, že pokud by směrem k médiím výjimečně vystupoval jiný zaměstnanec kanceláře, musel by být dotyčný pověřen prezidentem.

Na druhou část otázky týkající se twitterového účtu, pakšéf hradních právníků Václav Pelikán odpověděl: „Účet @PREZIDENTmluvci není zřízen KPR, ale panem Jiřím Ovčáčkem. Oficiálním informačním kanálem je webová stránka www.hrad.cz“.

Taková reakce však vyvolala jen další nejasnosti, a tak se syndikát neváhal obrátit na Kancelář znovu. Jestliže účet na sociální síti Twitter není zřízen Kanceláří prezidenta republiky, zřizuje jej tedy Jiří Ovčáček jako mluvčí hlavy státu, či jako fyzická osoba a občan České republiky?

V doplňující žádosti, kterou má server Lidovky.cz k dispozici, se pak ptá ještě podrobněji. „Kdy bude odkaz na soukromý účet Jiřího Ovčáčka (který ve veřejnosti vyvolává oprávněnou domněnku že se jedná o oficiální komunikační kanál KPR či ředitele Odboru tiskového a tiskového mluvčího prezidenta republiky) odstraněn z oficiálního informačního kanálu, to jest z webových stránek www.hrad.cz?“

Nedostatečné odpovědi

A nezůstalo jen u toho. Syndikát novinářů také zajímalo, zda byl Ovčáček svým přímým nadřízeným upozorněn, že na svém soukromém účtu může mást veřejnost, případně, zda se tak stane.

„Pokud bude i nadále publikovat prostřednictvím svých soukromých účtů na sociálních sítích a jím zřízených webových stránek informace týkající se prezidenta republiky, měl by jasně a zřetelně oddělovat faktické informace týkající se prezidenta republiky a výkonu jeho funkce od svých soukromých názorů či komentářů tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně, respektive uvádět poznámku, že se jedná pouze o jeho vlastní názory a postoje,“ napsal předseda syndikátu pro Prahu a Středočeský kraj Marek Zouzalík v žádosti adresované Kanceláři prezidenta republiky.

Ani další odpověď z kanceláře mu ale nepřipadá dostatečně zodpovězena. Ovčáček podle Pelikána nezaměňuje svoje pozice. Příspěvky na soukromém Twitteru, který považuje za legitimní kanál, prý „jasně odděluje“ od stanovisek prezidenta republiky. „Pokud jde o grafické prvky a název předmětného účtu, jde o soukromou a nikoliv nezákonnou volbu pana Ovčáčka,“ napsal Pelikán coby ředitel odboru legislativy a práva.

Zouzalík je s takovým vyjádřením nespokojený. V současnosti proto syndikát důkladně analyzuje příspěvky na Twitteru Jiřího Ovčáčka. Jeho nestandardní informování veřejnosti vyvolává nechápavé reakce i u okolí někdejšího prezidenta Václava Havla. „Už jsem se nad tím několikrát pozastavil, že prezident, který určuje mluvčímu mantinely, nechává Ovčáčka veřejně napadat ústavní činitele, on je pouhý státní úředník,“ sdělil mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček.

„Je to drzé a neomalené. Až bude Ovčáček voleným ústavním činitelem, teprve pak může s ostatními jednat jako rovný s rovnými, teď by si to neměl dovolit,“ sdělil dále.