„Je to překvapení a velký závazek, abych pracovala, jak se sluší a patří,” okomentovala Drábová volební výsledky. V současné chvíli zastává krom funkce ve státním úřadu také pozici místostarostky obce Pyšely. Přesto se pokusí všechny funkce, co nejlépe skloubit.



„Když to nepůjde, budu se muset rozhodnout, co všechno můžu dělat pořádně a co už ne a to pak přenechám jiným,” uvedla Drábová. Už teď má ale jasno, že přednost bude mít určitě Státní úřad pro jadernou bezpečnost, v jehož čele působí už od listopadu roku 1999.

Krajská témata jsou podle „jaderné baby”, jak Drábová sama sebe na předvolebních billboardech nazvala, všude stejná. „Doprava, sociální služby, zejména péče o seniory, zdravotnictví, školství. O to se má kraj starat,” řekla Drábová. Sama by se v zastupitelstvu ráda věnovala školství.

„Dlouhodobě jde o můj velký zájem. Od doby, co jsem skončila vysokou školu, někde učím. V Pyšelích jsem také předsedkyně školské rady naší základní školy. To je téma, ve kterém se pohybuji. Myslím si, že je to pro budoucnost téhle země hrozně důležité,” upozornila Drábová.

Své zkušenosti z „atomového úřadu” by ráda uplatnila v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a příprav na mimořádné situace. „Náš svět se mění tak rychle, že je v tom neustále potřeba něco dělat. Myslím, že by se by se měla udělat dobrá mapa rizik, a to jak je kraj na ta aktuální rizika připraven,” řekla Drábová.



Stranické myšlení prý nemá, bude ale ráda, když si starostové budou do případné koalice vybírat lidi podle toho, co už předvedli a co mohou udělat pro kraj.

„Určitě bych nechtěla spolupracovat s protiuprchlíky a protiislamisty. To bezesporu ne a vnímám to jako špatně ošetřené téma i na celostátní úrovni. Což způsobilo, že takovéhle strany, mně ohavné, se dostaly i na krajskou úroveň,” doplnila Drábová.

Ve Středočeském kraji vyhrálo s více než dvaceti procenty hnutí ANO. Získalo tak celkem šestnáct mandátů, čímž o jedno křeslo přeskočilo STAN. V krajském zastupitelstvu zasednou také zástupci ČSSD, ODS, KSČM a TOP 09.