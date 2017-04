Policie kvůli odřenému autu spoutala důchodkyni, Šabatová si bude stěžovat Tuhému

„Schůzka se uskuteční na konci května. Účelem schůzky je mimo jiné informování policejního prezidenta o zjištěném pochybení,“ sdělil serveru Lidovky.cz Stanislav Biler z Kanceláře veřejného ochránce práv. Šabatová se incidentem zabývala kvůli údajně několikanásobnému pochybení policie. Protože pražský policejní šéf její závěry k případu odmítl, ombudsmanka chce zákrok rozebrat s policejním prezidentem.

Příběh se začal odvíjet v létě loňského roku. Postarší manželský pár 25. srpna odpoledne odjížděl z pražské ulice K Dolům, když je zastavila policie. Krátce předtím sám manžel při vyjíždění z parkovacího místa odřel jiný vůz, čehož si nikdo z páru nevšiml. Teprve poté nasedla do vozu jeho paní. Policejní hlídku přivolal náhodný svědek, podle kterého se snažili od drobné nehody ujet.

„Poté, co jsem nasedla, jsme chtěli odjet, ale dorazila hlídka Policie ČR. Vystoupili z auta a šli směrem k nám. My jsme s manželem také vystoupili z auta a já se ptala hlídky, co se děje,“ uvedla Marie Zothová, na jejíž identitu upozornil server aktualne.cz. Policista jí řekl, že je účastníkem dopravní nehody. Žena to, nevědoma si žádné kolize, odmítla, načež jí podle jejího tvrzení policista zkroutil ruce, přitiskl na kapotu a spoutal. „Následně mě odvedli do služebního auta,“ popsala žena.

Žena si na zákrok stěžovala policii, ale neuspěla

Policie se v pohledu na incident se Zothovou hrubě rozchází. Žena se prý nevybíravě vložila do práce hlídky, která nehodu zrovna řešila s jejím manželem. Zasahující policista se jí měl snažit uklidnit, ale žena údajně pokračovala ve slovních útocích. Hlídka ji proto vyzvala, aby se legitimovala. „Toto žena odmítla a i přes opakovanou výzvu policistů se snažila odejít z místa projednávání události a nastoupit do vozidla,“ vysvětlila mluvčí pražské policie Andrea Zoulová, proč policista Zothové nasadil pouta.

Žena pak skončila na policejní služebně, kde už občanský průkaz předložila. Zothové vadila i délka cesty na stanici, jež měla kvůli poruše policejního vozu trvat 2,5 hodiny. V letním vedru to pro ni bylo vyčerpávající. Policie se s ní však neshoduje ani v tomto. „Je pravdou, že při převozu ženy na služebnu došlo k opakovaným technickým problémům s vozidlem, které se však podařilo odstranit,“ podotkla všal mluvčí Zoulová s tím, že 2,5 hodiny trvala celá událost od příjezdu hlídky na místo nehody.

Zothová si po propuštění stěžovala na pražské policejní ředitelství, ale nikdo ji nevyslyšel. Do příběhu se následně vložila ombudsmanka Šabatová, podle níž byl zákrok nepřiměřený. Hlídce vytkla použitá pouta, že Zothové na místě dostatečně neodůvodnila žádost o občanský průkaz a zkritizovala i zamítnutí stížnosti. „Musím vyjádřit značné pochybnosti nad přiměřeností použití pout vůči ženě narozené roku 1949 policisty v neprůstřelných vestách a cvičených na zvládání skutečně agresivních a konfliktních osob,“ uvedla mimo jiné ve své zprávě Šabatová (zpráva zde).

Tuhý se o případ začal zajímat, do schůzky s Šabatovou ho však komentovat nebude

Proč policie zamítla stížnost Zothové Marie Zothová podala stížnost ještě ten samý den, co se dostala z policejní služebny. Příslušný odbor pražského policejního ředitelství ji však zamítl. Policie totiž při jejím vypořádávání neshlédla záznam celého incidentu, který byl přitom k dispozici ještě týden po události.

Policie se však ke stížnosti dostala až poté, co záznam nechala přemazat jiným. Jinými slova sama policie zavinila, že nebylo možné stížnost objektivně vyhodnotit. I na to ombudsmanka ve své zprávě upozornila. Nezajištění záznamu bylo také jediným pochybením, které pražský policejní šéf uznal.

Veřejná ochránkyně práv tak vyzvala ředitele pražské policie Miloše Trojánka, aby napříště zajistil školení svých lidí pro používání donucovacích prostředků či zvážil omluvu Zothové. Policejní ředitel to důrazně odmítl. „S vaším návrhem na akceptování pravidla o zaslání omluvy stěžovateli, není-li na základě objektivních důkazů zcela vyvráceno jeho tvrzení o pochybení, se neztotožňuji a rezolutně jej odmítám,“ napsal ředitel mimo jiné Šabatové v odpovědi, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

Protože výzva ombudsmanky řediteli Trojánkovi vyzněla do ztracena, Šabatová se rozhodla apelovat na jeho šéfa. „Mým cílem je přesvědčit policejního prezidenta, aby policie změnila svou praxi a policisté používali prostředky přiměřené dané situaci tak, jak jim ukládá zákon o policii,“ uvedla pro server Lidovky.cz k plánované schůzce s hlavou sboru Šabatová. Tuhý už se mezitím začal o případ zajímat sám.

„Policejní prezident si na základě zveřejněné zprávy, ve které ombudsmanka vyslovila pochybnosti, vyžádal veškeré informace k případu. Do doby, než se důkladně seznámí s podrobnostmi a věc projedná s veřejnou ochránkyní práv, nebude se nyní k případu více vyjadřovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz Iveta Martínková z tiskového oddělení policejního prezidia.