Salát z tropického ovoce s vaječným koňakem podle Karolíny Kamberské

Salát z tropického ovoce s domácím vaječným koňakem

1 kg různorodého a barevného tropického ovoce



2 lžíce agávového sirupu nebo 4 lžíce medu



šťáva z 1 citronu



100 g spařených a vyloupaných mandlí



Vaječný koňak:

3 žloutky



1⁄2 lžíce sirupu z agáve nebo 1 lžíce medu



dřeň z 1 vanilkového lusku



300 g slazeného kondenzovaného mléka



200 ml tuzemského rumu



Nejprve připravte vaječný koňak. Do nádoby elektrického mixéru nebo šlehače (jde i ručně metličkou) dejte všechny žloutky, přidejte k nim sirup či med a seškrábnutou dřeň z podélně rozpůleného vanilkového lusku. Důkladně promixujte (prošlehejte) – ve směsi nemají zůstat znatelné kousky žloutku. Přidejte kondenzované mléko a opět promixujte. Když máte hladkou hmotu, zapracujte stejně i rum, aby se vše spojilo. Nalijte do čisté lahve a nechte vychladit v chladničce.



Ovoce oloupejte, pokrájejte na kousky velikosti sousta a dávejte je do mísy (šťávu z ovoce zachyťte a přidejte do zálivky). Pak promíchejte sirup či med s citronovou i zachycenou šťávou a vmíchejte ji do salátu. Zakryjte fólií a nechte vychladit.

Salát zalévejte vaječným likérem až v miskách, ve kterých ho budete servírovat – nejlepší je, když si každý dá takové množství, jaké mu vyhovuje (nebo jaké mu dovolí rodiče).

Ovoce na salát?

Na salát se nejlépe hodí sladké pomeranče, grapefruity, pomelo, ananas, banán, kiwi, karambola, mango, papája, ale použijte to, co máte rádi a co zrovna dobře nakoupíte. Vaječný likér si udělejte předem a rovnou ve větším množství. Kromě vanilky zkuste přidat špetku skořice, muškátového oříšku apod. Likér vám v dobře uzavřené lahvi a v chladničce vydrží několik měsíců a uležení mu svědčí. Je to skvělé pití na vánoční svátky i dárek pro přátele – tedy pokud ho nevypijete hned.