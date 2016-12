Islám jako nacismus? Advokáti pověřují projev Samkové, podle ní jde o cenzuru

„Tajemník České advokátní komory požádal kontrolní orgán o to, aby celou záležitost ještě jednou a řádně posoudil,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. Tajemník ČAK Ladislav Krym svůj druhý podnět doprovodil poznámkou, že projev Samkové je veřejně dostupný, tudíž by pro komoru neměl být problém si ho opatřit. Právě proto, že nyní už mají kontroloři projev Samkové v ruce, je hrozba možné sankce pro známou advokátku větší.

Kontrolní rada komory totiž napoprvé při hodnocení výroku Samkové vycházela jen z novinových článků, nikoliv z projevu samého. „Očekával jsem, že kontrolní rada ČAK postup jmenované advokátky přešetřila. Očekával jsem tak, že kromě mnou zaslaných materiálů si vyžádá další, pokud se zaslané mnou nebudou zdát dostatečné. Protože se tak nestalo, opakuji tímto svůj podnět,“ napsal v opakované žádosti tajemník Krym.

Inkriminovaný výrok Samkové zazněl letos 18. května na konferenci Máme se bát islámu?, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny. „Islám je totalitní ideologie, který se skrývá za náboženství a zneužívá právní ochrany euroamerického právního systému, který je založen mimo jiné také na svobodě vyznání. Je to ideologie totalitní, protilidská, proticivilizační, stejného charakteru jako fašismus, nacismus a komunismus,“ pronesla tehdy advokátka.

Samková druhý podnět k posouzení svého projevu vnímá jako snahu o cenzurní zásah, protože ČAK podle jejího mínění nemá právo ke kádrování ideových názorů jednotlivých advokátů. „Je již zřejmé, že se nejedná o žádné posuzování důstojnosti chování advokáta ve smyslu etického kodexu advokacie, ale o přímou snahu o cenzuru mých projevů,“ reagovala advokátka.

Komora se chce vetřít do přízně islámskému režimu, míní Samková

Komora už v rámci prověřování uplynulý týden Samkovou vyzvala, aby se ke svému projevu vyjádřila. Advokátka tak zopakovala, že je o „správnosti této své filozoficko-právní úvahy naprosto přesvědčena.“ Komoru navíc nařkla z někdejší poslušnosti a poslužnosti vůči zmíněným totalitním režimům. „Zřejmě bude usilovat vetřít se do přízně i režimu islámskému,“ dodala Samková.

Současný postup ČAK není klasickým kárným řízením, jež může končit trestem. Zatím jde o předběžné šetření, zda je k zahájení řízení důvod. „Šetření může vést k zahájení kárného řízení, a také nemusí. Kontrolní orgán může konstatovat, že doktorka Samková nic neporušila, anebo sice porušila, ale bude postačovat, že jí její jednání jaksi vytkne,“ vysvětlila mluvčí Chaloupková.

V opačném případě má předseda kontrolní rady možnost podat na Samkovou kárnou žalobu, po níž může následovat pokuta, dočasný zákaz činnosti či v krajním případě vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Kdy ČAK předběžné šetření ukončí, není jasné. „To nelze odhadnout a činit tak ani náhodou nebudeme,“ podotkla mluvčí komory Chaloupková.

Advokátka Samková v aktuálním jednání komory vidí i zásah státní moci, protože tajemník Ladislav Krym zasedá mimo jiné v Legislativní radě vlády. „Jistěže dnešní vládě je velmi proti mysli, aby islám byl srovnáván s totalitními ideologiemi, protože při současné tiché proislámské vládní politice to je fakticky obvinění vlády z podpory totalitních režimů a totalitní ideologie,“ tvrdí advokátka.

Pro policii je případ projevu Samkové uzavřený

Projev Samkové vyvolal napětí už přímo ve Sněmovně, protože po něm konferenci obratem opustilo několik velvyslanců v čele s ambasadorem Turecka. Ázerbajdžánský velvyslanec se pak na okamžik vrátil, aby se proti slovům Samkové ohradil. „Nejde porovnávat náboženství s fašismem,“ podotkl. Na slova Samkové kriticky reagovalo na svém twitterovém účtu také ministerstvo zahraničí. „Česká republika odsuzuje jakékoli srovnávání islámu s nacismem, pokládá to za nepřijatelné,“ uvedlo.

Samková si za své výroky vysloužila rovněž pozornost policie, která se zabývala tím, zda jimi advokátka nespáchala trestný čin. Kriminalisté nakonec podání počátkem listopadu odložili, aniž by zahájili trestní řízení. „Pouze jsem podávala vysvětlení. Na základě tohoto mého vysvětlení policejní orgán dospěl k názoru, že je na místě podnět k zahájení trestního řízení odložit,“ uvedla advokátka.

Server Lidovky.cz se kvůli aktuálním krokům ČAK obrátil i na příslušné státní zastupitelství, jestli projev Samkové rovněž znovu neprověří. „Policejní orgán se primárně zabýval obsahem toho projevu, to byla podstata prověřování. A dospěl k závěru, že to bylo v mezích svobody projevu s ohledem na okolnosti, za kterých to bylo proneseno. Pro nás tím věc skončila, je odložená,“ odpověděl šéf Obvodní státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.