Opoziční zastupitelé celkem správně poukazují na to, že Jan Krafka nepředložil žádnou koncepci dalšího směřování divadla a městská rada jej vybrala bez výběrového řízení. Jedenáct zastupitelů bylo nakonec proti jeho jmenování, čtyři se zdrželi hlasování, starostovi věrní to ale zvládli. On sám prohlásil, že Krafka je přirozeným lídrem souboru a že za něj ponese osobně zodpovědnost. Přeloženo do srozumitelného jazyka, Krafka bude skákat podle radnice a ta se postará, aby se v ekonomické a organizační agendě neutopil, tu za něj bude bezpochyby provádět někdo jiný. Postoj primátora je skutečně skandální, takhle daleko si zatím žádný zřizovatel městského divadla netroufl jít.

Pravda, Igor Němec svého času odvolal z Hudebního divadla Karlín Ladislava Županiče a svévolně instaloval Egona Kulhánka. Rovněž bez odpovídajícího vzdělání, ale Kulhánek měl aspoň průmyslovku. Rozhovor s novým ředitelem je také výživné čtení. Žádné politické tlaky prý v kladenském divadle nemají šanci, pochopitelně co se bude v divadle dít, už dávno určuje radnice za pomoci svých lidí. Krafka také prý do půlky října zveřejní uměleckou koncepci, jinak samozřejmě obhajuje ryze komerční titul, který má za umění, neřkuli za sociální drama. Koncepci ovšem vyrábí s uměleckým šéfem, opět nedůležitým hercem Jaroslavem Slánským, který samozřejmě nikdy žádný soubor nevedl a neformoval.



Ne, že by bývalé ředitelce Blance Bendlové, která končí 1. října, odvolání nesedlo, zkazila, co mohla, za bývalý soubor a své lidi se nepostavila a alibisticky mlčela, když radnice divadlo na výrazném uměleckém vzestupu zlikvidovala. Ale taková personální výměna je opravdu za všechny peníze a doufejme, že to starostovi neprojde. Minimálně Asociace profesionálních divadel by k tomu měla své říct.