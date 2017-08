Sankce OSN připraví KLDR o miliardu dolarů, Hirošima si připomíná výročí útoku

NEW YORK/WASHINGTON/HIROŠIMA Rada bezpečnosti OSN v sobotu jednomyslně schválila návrh USA na uvalení nových tvrdých sankcí na Severní Koreu kvůli jejím dvěma nedávným raketovým testům. Na základě dosud nejtvrdších sankcí může Pchjongjang přijít zhruba o třetinu svých ročních příjmů z vývozu.

OSN tak chce Severní Koreu vystavit ještě silnějším tlaku, zda se tak ale podaří přivést Pchjongjang k rozumu, je podle agentury DPA více než sporné.



Sobotní rezoluce je už osmým takovým dokumentem, který Rady bezpečnosti OSN přijala od roku 2006 v souvislosti se severokorejskými jadernými a raketovými testy. Žádaný účinek ale neměla žádná z nich, Pchongjang navzdory všem varováním nadále pokračuje v jaderných a raketových testech.

Začátkem července pak poprvé úspěšně vyzkoušel mezikontinentální balistickou raketu; koncem téhož měsíce pak test zopakoval. Americká armáda následně potvrdila, že Severní Korea skutečně odpálila nový druh rakety, kterým je schopná zasáhnout Aljašku.

Schválená desetistránková rezoluce odsuzuje velmi ostře nejnovější severokorejské raketové testy a označuje je za „násilné a nezastírané pohrdání“ dosavadními rezolucemi.

Rezoluce uvaluje navíc zákaz cestování na devět Severokorejců, kteří se podílejí na bankovních a vojenských obchodech. Jejich majetek stejně jako aktiva čtyř severokorejských podniků, včetně dvou bank a jedné pojišťovny, byl zmrazen. Severní Korea bude „těžce zasažena“, řekla velvyslankyně USA u OSN Nikki Haleyová.

Čínský zástupce u OSN vyzval Severní Koreu, aby zastavila akce, které by mohly vést k další eskalaci napětí na Korejském poloostrově. Znovu také apeloval na Jižní Koreu, aby se vzdala zprovozňování odpalovacích zařízení amerického protiraketového systému THAAD na svém území a demontovala už rozmístěná zařízení. Peking je přesvědčen, že rozmístění systému THAAD bezpečnostní obavy Jižní Koreje nevyřeší a věci pouze zkomplikuje.

Americký prezident Donald Trump v neděli ocenil souhlas Rady bezpečnosti OSN s americkým návrhem novým tvrdých sankcí proti Severní Koreji. „Rada bezpečnosti OSN právě odhlasovala sankce proti Severní Koreji (poměrem) 15-0. Čína a Rusko hlasovaly s námi. Hodně velký finanční dopad!,“ napsal Trump na twitteru.

