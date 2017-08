Šatnářka zaskočila za operní pěvkyni. Dechberoucí, rozplývali se recenzenti

LONDÝN/PRAHA Vypadá to jako příběh z pohádky a tak to také od minulého týdne některá britská média podávají. Třiadvacetiletá Londýňanka Milly Forrestová si chodila večer co večer vydělávat do šatny nejprestižnějšího ostrovního sálu věnovaného komorní hudbě Wigmore Hall.

Mezi odloženými deštníky by nejspíš posedávala i 15. srpna, kdyby náhle neonemocněla protagonistka večerního koncertu skotská pěvkyně Ruby Hughesová a šéf Wigmore Hall John Gilhooly si nevzpomněl, jak dobré reference právě o talentu šatnářky slyšel.

Forrestová, která pro svůj sklon nezvedat včas telefony o velkou příležitost málem přišla a Gilhooly ji zastihl doslova za pět minut dvanáct, jako slavíček vystřihla sopránové party ve skladbách Franze Schuberta, Ralpha Vaughana Williamse a Henryho Purcella a na druhý den si s údivem v novinových recenzích na svoji adresu přečetla výrazy jako „dechberoucí“ a „hlas plovoucí v oblacích“.



Potud příběh jak z Barbie animáku. K „A“ je ale třeba dopovědět „B“, aniž bychom chtěli snižovat fakt, že kromě talentu a pilné práce k úspěchu musí vést i notná dávka přesně takového štěstí, jaké měla právě Forrestová. Nejde ovšem o nějakou „pěvkyni z lidu“, o žádnou zázračnou šatnářku, která si doposud zpívala jen ve svém chudičkém příbytku a již by nepochybně skvěle vypodobnil Woody Allen.

Forrestová k profesionální dráze pěvkyně směřuje zcela cílevědomě. A právě v oné diskutované šatně si přivydělává na studia zpěvu na Royal College of Music, kde se bude od září ucházet o magisterský titul.

Takže: nepochybně talentovaná studentka dostala příležitost ve svém oboru. Taková je realita. A že se vedle školy a prvních pěveckých pokusů „něčím“ živí? Co je na tom divného? Většina hollywoodských hvězd vám dodnes hrdě ukáže kavárnu, kde se v očekávání první velké role živily jako číšnice. A největší jazzová zpěvačka všech dob Ella Fitzgeraldová? Ta na světovou scénu přišla z nevěstince. Proti tomu – zlatá šatna!