Saúdská Arábie je nepřítel Evropy, školí a financuje radikální imámy, varuje Láska

PRAHA Český Senát v předminulém týdnu odmítl ratifikovat leteckou smlouvu se Saúdskou Arábií, který byla dala právní rámec vzdušné dopravě mezi oběma zeměmi. Na počátku tohoto kroku stál senátor Václav Láska, který v horní komoře parlamentu otevřel diskusi o povaze režimu v této zemi. Podle něj nad totalitním zřízením Saúdské Arábie nemůže Česko zavírat oči.

Odmítnutí dohody je podle Lásky politické gesto, jímž dává Česká republika najevo, že jí porušování lidských práv v této arabské zemi není lhostejné. Saúdská Arábie je proslulá drakonickými tresty za drobné trestné činy, veřejné popravy či nerovné zacházení s ženami. K Láskovi se nakonec přidalo třiačtyřicet jeho kolegů, kteří tak zarazili ratifikaci smlouvy.

„Ten režim je nejen nedemokratický, ale z mého pohledu i nepřátelský vůči Evropě. Chtěl jsem udělat gesto, že nejsme slepí a že nebudeme za každou cenu s takovým režimem uzavírat smlouvy,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Láska.



Policista, advokát a politik Bývalý známý policejní vyšetřovatel Václav Láska (* 1974) působil roky u policie, v rámci Úřadu finanční kriminality a ochrany státu se zabýval kauzami souvisejícími s pádem banky IPB či Harvardskými fondy. V roce 2003 od policie odešel.

Dlouhé roky byl spjatý s neziskovou organizací Transparency International, s níž spolupracoval v letech 2002 až 2011. Jeden čas byl předsedou její správní rady.

V roce 2014 úspěšně kandidoval v Praze 5 jako nestraník za volební koalici KDU-ČSL a Strany zelených, od té doby zasedá v Senátu. Mimo jiné je členem výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Od roku 2010 provozuje vlastní advokátní praxi.

Lidovky.cz: Jaká byla vaše role v příběhu, v němž Senát odmítl ratifikovat smlouvu se Saúdskou Arábií o společné letecké dopravě

Tato smlouva byla ve skupině několika obdobných smluv, které se hlasovaly za sebou. Speciálně do tohoto bodu jsem si tedy připravil přesvědčovací řeč, vystoupil jsem a tu problematiku jsem otevřel. Po mně vystoupili další tři, čtyři kolegové, kteří diskutovali také. Rád bych si myslel, že jsem přispěl k tomu, že jsem kolegy přesvědčil, aby tohle gesto Senát udělal. Ale třeba by to takhle dopadlo, i kdybych nevystoupil.

Lidovky.cz: Takže lze říci, že jste to odmítnutí inicioval?

Minimálně jsem inicioval diskusi, že tenhle bod neprojde tak hladce, jak ty letecké smlouvy procházejí. Samotné smlouvy nejsou problém. Jsou unifikované a obsahově stejné, takže těžko by se diskutovalo o jejich obsahu. Já jsem tedy otevřel otázku, že obsah smlouvy se Saúdskou Arábií mě v uvozovkách až tak nezajímá, ale že mě zajímá, s kým ji uzavíráme. A že takový režim nechci legitimizovat tím, že s ním budu uzavírat jakoukoliv mezinárodní smlouvu.

Lidovky.cz: Proč nemůže mít Česká republika uzavřenou leteckou smlouvu zrovna se Saúdskou Arábií, co je na tom špatného?

Kdyby to byla smlouva, která má České republice v něčem výrazně přispět, tak bych, dejme tomu, víc uvažoval o tom, co chci udělat. Ale já jsem se ptal ministra dopravy, jestli bez té smlouvy hrozí České republice nějaká škoda. On mi potvrdil, že v podstatě nic moc. Takže jsem usoudil, že ta smlouva není až tak důležitá. Já se na to koneckonců u podobných smluv s nedemokratickými režimy ptám vždycky, jestli něco České republice dávají. A když ne, tak hlasuju proti nim, aby se s takovými zeměmi neuzavíraly. Myslím, že naposledy jsem tak učinil s Bahrajnem. Za mě je to neuzavření smlouvy politické gesto. Ten režim je nejen nedemokratický, ale z mého pohledu i nepřátelský vůči Evropě. Chtěl jsem udělat gesto, že nejsme slepí a že nebudeme za každou cenu s takovým režimem uzavírat smlouvy.

Lidovky.cz: Pardon, ale to nezní příliš principiálně. Principiální by přeci bylo odmítat smlouvy s nedemokratickými režimy bez ohledu na jejich důležitost, ne?

Jak říkám, vnímal jsem to jako gesto. A pro takové gesto bych nerad využil smlouvu, jejíž neuzavření by pro občany České republiky mohlo mít výrazně negativní dopad. A teď nemám na mysli ztrátu ekonomického prospěchu. Ale kdyby mi příkladno ministr řekl, že neuzavření téhle smlouvy zvýší možnost leteckého neštěstí, tak si nehlasování pro smlouvu rozmyslím.

Lidovky.cz: Z čeho vlastně usuzujete, že Saúdská Arábie je nepřátelská vůči Evropě?

Část informací o tom je dostupná, část ne. K části informací mám přístup i já jenom jako senátor, ať už se to týká nějakých zpráv, které nesou jakýkoliv stupeň utajení, když to takhle úmyslně zamlžím. A je to nějaké osobní zjištění a pocity ze zahraničních cest, které jsme absolvovali.

Lidovky.cz: Můžete konkretizovat, v čem tedy údajné nepřátelství Saúdské Arábie vůči Evropě spočívá?

Spatřuji ho v několika bodech. Zejména v tom, že Saúdská Arábie podle mého školí, financuje a v Evropě podporuje imámy, kteří hlásají nejradikálnější formu islámu včetně podnětů k násilí a k nenávisti. To je jeden bod. Druhý bod, který může být k diskusi, ale já si myslím, že to tak je, jsou činnosti Saúdské Arábie na Balkánu. Mám za to, že zneužívá toho, že tamější státy jsou relativně nestabilní, nejisté a vychovává tam radikální islamisty, kteří jednou mohou být problémem. Působí to na mě tak, že se z Balkánu snaží utvořit radikálně islamistickou výspu v Evropě.

Smlouva s Čínou? Senát podle Lásky nemá dvojí metr

Lidovky.cz: Podobnou leteckou smlouvu máme Čínou, Íránem či Afghánistánem, které také zrovna nepředstavují výkvět demokracie. V čem je případě Saúdské Arábie jiný?

Je tam rozdíl v tom, jakým způsobem se ty země chovají vůči Evropě. Třeba Írán není zrovna demokratický režim, na druhou stranu si myslím, že jeho vnitřní situace je demokratičtější než v Saúdské Arábii. Ale důležitý je tam ten aspekt působení vůči Evropě. Neregistruji, že by Írán dělal nepřátelské kroky vůči Evropě.

Lidovky.cz: Takže Senát v tomto případě tedy neměří dvojím metrem?

To si myslím, že ne. Upřímně vám řeknu, že kdyby šla přes výbor letecká smlouva s Íránem za mého působení, tak při svých osobních znalostech bych pro tuto smlouvu hlasoval.

Lidovky.cz: Americký prezident Donald Trump přitom na nedávné návštěvě Saúdské Arábie deklaroval spojenectví mezi oběma zeměmi, český Senát přitom odmítne s touto zemí podepsat společnou dohodou. Jak chápat tyto dva rozdílné postoje?

Mám za to, že americký prezident akcentuje ekonomické zájmy své země před vším ostatním. Vzpomeňte si na jeho heslo America first. Jeho zajímají především americké ekonomické zájmy. Zájmy Evropy a spojenců jsou pro něj daleko vzadu, to sám řekl.

Lidovky.cz: Myslíte si, že si prezident Trump neuvědomuje ty okolnosti, o nichž jste v souvislosti se Saúdskou Arabií mluvil?Nevím, jestli si to uvědomuje. O jeho schopnostech panují různé názory. Každopádně si myslím, že i kdyby se uvědomoval fakt, že Saúdská Arábie je nepřátelská vůči Evropě, tak upřednostní ekonomické zájmy Spojených států. To je jeho politika, kterou se netají.

Lidovky.cz: Uvažovali jste v Senátu, jaký dopad může mít odmítnutí smlouvy na vzájemné vztahy se Saúdskou Arábií?

Asi neuvažovali, protože myšlenka, že smlouvu neschválíme, vznikla při diskusi na plénu. Jediné, o čem jsme se informovali, jestli to nemůže mít negativní dopad na leteckou dopravu. Na to nám řekli, že víceméně ne, že to bude fungovat jako dosud. Víc jsme neřešili. A upřímně řečeno, když chcete udělat politické gesto, tak očekáváte, že protistrana zareaguje a že se jí to nebude líbit. Jak zareaguje, uvidíme.

Lidovky.cz: Saúdská Arábie je jedním z nejdůležitějších hráčů Blízkého východu, mimo jiné i díky svému členství v globální koalici proti Islámskému státu, jejíž součástí je i Česká republika. Nebylo by dobré mít z tohoto důvodu se Saúdy korektní vztahy?

Víte, je rozdíl mezi tím udržovat přátelské vztahy na úrovni rovný s rovným, nebo slepě kývnout na vše, co si daná země bude přát. To je stejná diskuse, jakou jsme měli na téma Česko a Čína. Nikdo nechtěl přerušit vztahy s Čínou ani ti, co ji kritizují za nedemokratické podmínky. Ale když už vztahy mají být udržovány, tak je to na hraně rovný s rovným. Pokud máte za to, že Saúdská Arábie koná nepřátelství vůči vám, tak s ní nemůžete se zavřenýma očima jednat a dělat, že nic nevidíte. Moje představa není, že s ní přestaneme mluvit. Pojďme s ní dál diskutovat, ale s tím, že víme, jak se chová, že se nám to nelíbí a rádi bychom dosáhli změny. Tímto způsobem s ní veďme jednání a uzavírejme smlouvy. Ale na mě to působí, že zavíráme oči, nic nevidíme a podle toho s ní jednáme. A takový přístup mi nepřijde rozumný.

‚Írán je v boji proti IS aktivnější a upřímnější‘

Lidovky.cz: Ale ta letecká smlouva byla zavřena na úrovni rovný s rovným, obě země při její přípravě vyjádřily svobodnou vůli ji uzavřít, ne?

To je v pořádku. Já jsem v úvodu říkal, že neschválení smlouvy bylo politické gesto, že tu není něco v pořádku. O obsah té smlouvy nešlo.

Lidovky.cz: Myslíte, že odmítnutím té smlouvy podnítíte Saúdskou Arábii k sebereflexi?

Pokud v tom zůstaneme sami, tak ani náhodou. Co je Saúdské Arábii po nějaké České republice. Mě by spíš potěšilo, kdyby to poňouklo ostatní evropské země, aby se zachovaly podobně. Pokud to zůstane jako nevyužité politické gesto a pokud v tom postoji zůstaneme sami, tak to nebude znamenat vůbec nic.

Lidovky.cz: Má postoj českého Senátu podle vás potenciál, aby evropské země začali přehodnocovat svůj vztah k Saúdské Arábii?

Vůbec netuším. Nejsem natolik ve styku s diplomaty a politiky ostatních zemí, abych věděl, jestli je něco takového způsobilé k tomu, co jsme teď zmínili.

Lidovky.cz: Jak vy osobně hodnotíte důležitost role Saúdské Arábie v koalici proti Islámskému státu?

Upřímně si myslím, že v tom regionu jsou jiné země, které v boji s Islámským státem dělají podstatně víc, s čistším svědomím a větší upřímností ve svých skutcích než Saúdská Arábie. Kdybychom udělali žebříček toho, kdo v tom boji jde s plným nasazením, upřímností a dobrou vírou, tak si myslím, že Saúdská Arábie by byla na konci žebříčku.

Lidovky.cz: Kdo je tedy v tomto boji aktivnější z tamějších zemí?

Myslím si, že daleko aktivnější a upřímnější je Írán coby asi regionálně největší soupeř Saúdské Arábie a pak i řada menších zemí okolo jako Jordánsko.

Lidovky.cz: Takže podle vás se role Saúdské Arábie v boji proti Islámskému státu přeceňuje?

Spíše si myslím, že ať bude Saúdská Arábie dělat cokoliv, tak v první řadě se bude řídit svými vlastními zájmy, které mohou být v tom regionu velice složité. Ten region sám o sobě je velmi složitý. Ale zatímco tam podle mého názoru jsou země, které budou při svém rozhodování uvažovat i o globální otázce, tak si myslím, že Saúdská Arábie se bude vždycky rozhodovat výsostně podle svých vlastních zájmů.