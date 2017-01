Savčenková řekne Čechům díky. Pod pečlivým bezpečnostním dohledem

Dnes, již v roli ukrajinské poslankyně, přijíždí do Prahy, aby poděkovala těm, kdo se za její osvobození přimlouvali. Do hlavního města ji pozval lidovecký europoslanec Pavel Svoboda. „Nadija zná lidi, kteří jí v době věznění vyjadřovali sympatie a podporu, chce se s nimi nyní osobně setkat. Půjde o několik přátelských schůzek, z nichž většina nebude otevřena veřejnosti,“ řekl Svoboda.



Savčenková zamíří na besedu do Knihovny Václava Havla a na tiskovou konferenci v Lucerně. Sejde se s celým poslaneckým klubem TOP 09 a měla by přijet i do Senátu, kde je plánován mítink s poslanci a senátory dalších politických stran. Podmiňovací způsob je u setkání ve Valdštejnském paláci na místě. Není totiž jisté, jestli se nakonec v zamýšleném formátu skutečně uskuteční.

„Zatím je všechno tak nějak v pohybu. Pozval jsem řadu lidí na zítřejší odpolední setkání, jen menší množství z nich ale potvrdilo účast,“ řekl senátor Václav Hampl, který má z pozice šéfa výboru pro záležitosti EU akci na povel.

Menší zájem účastníků je zčásti dán tím, že zasedá sněmovna. Hodně poslanců, kteří jsou také zváni, tak zřejmě nebude moci přijít. Ze zákulisí horní komory navíc prosáklo, že řada zákonodárců má vůči Savčenkové výhrady kvůli jejímu působení na Ukrajině. Bývalá operátorka bitevního vrtulníku Mi 24 byla nejprve široce populární, po vstupu do politiky se jí přestalo dařit. Její političtí partneři i protivníci jí vyčítají téměř stejné věci – neumí diskutovat, je ukřičená, pronáší fráze a prázdné proklamace, je patetická a není týmovým hráčem.

O Savčenkovou bude zájem mezi zpravodajci v Česku

Kvůli všem těmto výhradám musela Savčenková opustit stranu Baťkivščyna. Její projekt – nová strana RUNA, která bude představovat „nepolitickou politiku“ – zatím nezískal žádné sympatie mezi ukrajinskými voliči. To všechno jsou věci, které ji podle důvěryhodného zdroje poněkud znevažují i v očích mnoha českých politiků. Hampl připouští, že se možná namísto většího setkání se Savčenkovou v Senátu uskuteční pouze oběd v komornějším obsazení.

Příjezd političky dle informací LN vzbudil pozornost ruských a ukrajinských zpravodajců operujících na českém území. Experti z bezpečnostní komunity však nepředpokládají, že by měly návštěvu provázet jakékoliv řízené incidenty. „Neočekával bych žádné mimořádné události v souvislosti s touto návštěvou,“ sdělil LN bývalý ředitel civilní rozvědky Karel Randák. Rusové podle jeho mínění budou sice program Savčenkové monitorovat, ale do zpravodajských akcí se pouštět nebudou. „Ruská ambasáda tu má dost svých kontaktů na to, aby byla informována o tom, jak ta návštěva proběhla. Ale to bude asi tak všechno,“ poznamenal Randák.

Jakkoliv šlo svého času z ruského pohledu Savčenkovou kvůli jejímu angažmá v konfliktu na Ukrajině považovat za personu non grata, pro Rusy dnes údajně zdaleka takový předmět zájmu nepředstavuje. „Její význam se přeceňuje. Pro Rusko dnes není tak důležitá, aby proti ní dělali jakoukoliv akci,“ uvedl exředitel Vojenské zpravodajské služby Andor Šándor. České bezpečnostní a zpravodajské služby jsou však v pozoru. Pokud by se tu totiž Ukrajince něco stalo, Česká republika by za to zaplatila mezinárodním skandálem. „Návštěva bude spíše zkouškou pro českou policii a BIS,“ sdělil LN pod zárukou anonymity bývalý pracovník bezpečnostní komunity.