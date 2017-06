Sboristé Národního divadla vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli špatným podmínkám

Národní divadlo v Praze | foto: ND

Zhruba šedesátka sboristů opery Národního divadla (ND) v Praze vyhlásila stávkovou pohotovost a nevylučuje ani stávku. Důvodem protestu je neúspěšné kolektivní vyjednávání, nerovné pracovní podmínky a také to, že s nimi ředitel Jan Burian nekomunikuje ohledně koncepce Národního divadla. Ve čtvrtek to řekl Jakub Hrubý, předseda základní organizace Unie profesionálních zpěváku ČR v Národním divadle. Vedení divadla se jednání se zpěváky nebrání, vyhlášení pohotovosti ale nerozumí.

„Stávková pohotovost je vyhlášena na dobu do 20. června 2017, poté bude rozhodnuto o dalším postupu a případném vyhlášení stávky,“ uvedl Hrubý. Vedení Národního divadla je připraveno se sboristy jednat, vyhlášení stávkové pohotovosti ale nerozumí, uvedl mluvčí ND Tomáš Staněk. V Národním divadle působí osm odborových organizací a s většinou se už vedení dohodlo, zdůraznil. S nápadem na Havlovo náměstí přišlo Národní divadlo. Bude na něm srdce od Gebauera Podporu sboristům podle Hrubého vyjádřily i další soubory opery ND. Atmosféra v divadle je podle sboristů už natolik neúnosná, že se rozhodli vyhlásit stávkovou pohotovost jako krajní prostředek, jak zahájit komunikaci s Burianem. Vadí jim také to, že ředitel předložil koncepci Národního divadla ministrovi kultury, aniž tento zásadní dokument předtím projednal s odborovými organizacemi. „Vedení divadla má za to, že je dohodnuto s většinou odborových organizací, a vyzvalo tedy jednotlivé zástupce k podpisu kolektivní smlouvy včetně příloh. Jednání se protahují jen s Unií profesionálních zpěváků, která zastupuje operní sbor,“ uvedl mluvčí divadla Staněk. Osm kolektivních smluv se skládá ze společné části a z profesních příloh pro jednotlivé umělecké profese. „Vedení Národního divadla však nemůže akceptovat návrh profesní přílohy kolektivní smlouvy, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy, jak tomu bylo v minulosti,“ prohlásil. Vyhlášení stávkové pohotovosti podle něj vedení divadla nerozumí, protože většina problémů týkající se 90 procent zaměstnanců Národního divadla je už vyřešena. „Se sborem jsme připraveni dál trpělivě jednat,“ dodal Staněk. Unie profesionálních zpěváků ČR v Národním divadle v prohlášení dále uvedla, že stávkovou pohotovost vyhlásila kvůli dlouhodobé přetrvávající diskriminaci zaměstnanců a nerovným pracovním podmínkám v Národním divadle. „Stávající podmínky nastavení pracovního úvazku v Národním divadle pro jednotlivé umělecké kolektivní složky je diskriminační a způsobuje nerovné pracovní podmínky pro jednotlivé umělecké zaměstnance,“ tvrdí sboristé.