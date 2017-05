SCHNEIDER: Nahrávky? Skluzavka do žumpy

Současný premiér Bohuslav Sobotka vystudoval právnickou fakultu, ale právníkem zřejmě není. Svědčí o tom i téma jeho diplomové práce „Vývoj sociální demokracie v českých zemích“. Možná jen svými činy dopisuje poslední kapitolu.



Kdyby však byl opravdu právník, jistě by dokázal pojistit zvažovanou demisi usnesením vlády. Pak by prezident Zeman by neměl žádný manévrovací prostor. Toto řešení však naráží na jistou nesnáz – tato vláda by asi žádné takové usnesení neschválila.

Pak je ovšem oprávněnou úvaha, nakolik je z hlediska ducha ústavy taková demise jen individuálním premiérovým aktem, když nekoresponduje s vůlí vlády. Ústavní zvyklosti takovouto situaci neřeší, neboť ještě nenastala. Veškerá soudná kritika je proto vlastně další důležitou zkušeností při budování českého demokratického politického systému. Ústavní zvyklosti vznikají na základě pozitivně i negativně hodnocených, avšak politicky inteligentně zvládnutých podnětů. (Neříkejte to prezidentu Zemanovi, ale ty, které vznikají z negativních podnětů, jsou do budoucna samozřejmě mnohem užitečnější.)

Celá věc má ovšem ještě jeden aspekt. Vypadá to jako přehlédnutá možnost, ale zdá se, že prezident Zeman premiéra Sobotku pouze štengroval. A že by vládu odvolal v souladu s ústavními zvyklostmi celou. A že to dokonce avizoval, ale svými řečmi o pouze premiérově demisi Sobotku dokonale vyhodil z konceptu. To bude však na vyhodnocení odborníků, neovládaných emocemi a osobními preferencemi – kéž by se našli mnozí tací.

Zpravodajská fligna

Objevila se též informace, že na Babiše mají být připravovány nějaké kompromateriály, založené na odrhovačkách o StB, nebo dokonce KGB. Hrozba je zesílena zmínkou, že to mají připravovat lidé „kolem“ Penty a Alojze Lorence.

To má ale podle mého soudu pouze vyvolat dojem, že by bývalý nejvyšší šéf StB mohl něco na Babiše vytáhnout. Má to však jednu velikou chybičku. Za více jak čtvrt století totiž Alojz Lorenc nic podobného neudělal, zachoval až neuvěřitelnou profesionální diskrétnost i v rámci sebeobrany, kdy by použití toho, co ví, nebylo sice ospravedlnitelné, ale bylo by pochopitelné. A jistě by na mnohé své pronásledovatele měl co použít – a neudělal to.

Otázkou proto je, proč by něco takového dělal nyní, jaký by z toho měl prospěch, a kdyby už něco podobného dělal, zdali by to dělal tak amatérsky, že by se o tom vědělo dávno předem. Spíše celá věc vypadá jako kombinace na Babiše od některých přísavků či pijavic, kteří mu nabízejí ochránit ho před neexistujícícm nebezpečím.

Ať nahrávky zkoumají policejní odborníci

Nejdůležitější ale ze všeho je nutnost odmítnout, aby pokoutně získané jakési „nahrávky“ měly vůbec jakou společenskou roli. Formální hledisko „nelegálnosti“ je totiž velmi důležité, a celá anglosaská právní tradice to dosvědčuje. Ostatně ani kněz policistovi nepoví, když se u zpovědi dozví o tom, kdo je vrah. Jsou prostě věci, které se nedělají – ale vysvětlujte to tady někomu.

Nelegálně získaná „nahrávka“ by co do obsahu v žádném případě neměla být předmětem jakýchkoliv jednání zákonodárných orgánů. Nebo se poslanci skutečně hodlají zabývat každým shitem? Nemají odbornou expertízu – to ji hodlají nahradit politickým usnesením??

Ať nahrávky zkoumají policejní odborníci, je-li ve věci podáno trestní oznámení. Ať okolnosti prošetří Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby, protože odposloucháváním vicepremiéra může jít o pokus narušit integritu systému utajovaných informací.

Ale – proboha! – všichni si musí uvědomit, že přisoudí-li svinsky získaným „nahrávkám“ politickou váhu, otevírají tím nejen Pandořinu skříňku, ale přímo brány pekelné. Pro ty méně představivé můžeme naznačit, že příště se podobné praktiky mohou týkat jich. Tím spíše, když jim nyní dopřejí sluchu. Ti, kdo „nahrávky“ pořídili, budou pak vidět růžovou perspektivu své činnosti, posílí své kapacity a budou nabídku svých činností rozšiřovat.

Ale ať si jejich klienti nemyslí, že sami zůstanou stranou! V žádném případě! Naopak! Ti, kteří si tyto odposlechy objednali, či je prostě zakoupili, tak definitivně deponovali svá přirození do rukou případných vyděračů. Uvědomují si to? Že když budou kšefty váznout, vyděračům jen stačí drobně promnout dlaně? Že sama tato informace, kdo si co na Babiše objednal, nebo zakoupil, je kompromitující, a tedy sama velmi dobře zobchodovatelná? Že je to velmi pravděpodobně jen otázka času?

Možná by se ti inteligentnější z politiků měli chytnout za nos a nechat se inspirovat případem jistého britského bulváru, jemuž byly po smrti princezny Diany nabídnuty její soukromé dopisy. Bulvár korespondenci zakoupil a zavázal se smluvně k publikaci – ale pak vše úhledně zabalené odnesl do královského paláce. Jsme bulvár, řekli důstojně, ale jen odsud až potud. Jistěže pak onen list nalezl milost v očích královských, což se nepochybně odrazilo i na renomé listu, s pozitivními obchodními důsledky. Proč ne.

Mimochodem, v určitých kruzích se říká, že prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi byly nabídnuty jisté „špinavosti“ na jeho protikandidáty – a on to odmítl. Je-li to pravda, má můj respekt. Bylo by to světélko na konci tunelu, a jen na těch ostatních záleží, zabliká-li jen a zhasne.

Proto by se nelegálně získanými nahrávkami zákonodárný sbor neměl zabývat, protože takto hraje vynucené tahy a dostává se do čím dál horší pozice. Navíc je více než sporné, zda se má zabývat záznamy, jejichž autenticita, úplnost, původ a kontext jsou neznámé.

Možná se zákonodárcům podaří z toho exkrementu uplést bič, i na Babiše zapráskat – ale toho smradu!!