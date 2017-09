SCHUSTER: Schulz svou šanci nevyužil, s Merkelovou si překvapivě notoval

Kdo sledoval jediný televizní duel kancléřky Angely Merkelové a jejího vyzyvatele Martina Schulze, musel být zklamán. Že se budou oba politici, jejichž strany spolu vládnou od roku 2013, v řadě témat shodovat, bylo předem jasné. Ale přesto byla míra jejich konsensu zarážející. Občas to zachytily záběry kamer. Když hovořil Schulz, Merkelová s pochopením přikyvovala a stejně tak tomu bylo i naopak.

Šéf německých sociálních demokratů Schulz šel do souboje před kamerami s jasným cílem zlomit negativní trend pro svou stranu. V posledních třech týdnech před volbami chtěl odstartovat rallye, jež by měla snížit téměř čtrnáctiprocentní ztrátu a přiblížit ho zase první příčce. To se mu podle všeho nepodařilo.

Schulz místy vystupoval, jako kdyby stále ještě seděl za předsednickým pultem Evropského parlamentu s úkolem hledat shodu v širokém spektru odleva až doprava. Ani v otázce sociální politiky nebo daní, to znamená u otázek tradičně důležitých pro sociální demokraty, nedokázal svá poselství prezentovat.

Možná to bylo časovou tísní nebo nastavením celé televizní diskuse, jež si v podstatě předem nadiktovali poradci německé kancléřky. Zcela u něho chyběly emoce, jimiž ještě zkraje roku, když se stal volebním lídrem strany, fascinoval německou veřejnost. Jako by v tom z jeho strany byl i kus rezignace, že volby jsou prohrané.

Merkelová naopak dělala přesně to, co se od ní čekalo. Působila v některých chvílích uvolněněji, než tomu bylo v minulých letech, dokonce se občas stihla i pousmát do kamer.

Jinak ale šéfka německé vlády v podstatě po x-té zopakovala všechna svá stanoviska, která jsou dostatečně známá: znovu obhajovala rozhodnutí z 4. září 2015 otevřít hranice pro běžence, zopakovala, že islám patří k Německu, jen tak mimochodem upozornila, s jakými dalšími světovými státníky v minulých dnech telefonovala, respektive s kým se ještě chystá hovořit.

Sečteno a podtrženo: pravděpodobnost, že Angela Merkelová zůstane i po 24. září německou kancléřkou, je po nedělním duelu opět o něco větší. A stejně tak, že i po těchto volbách bude pokračovat ve vládě se sociálními demokraty. Jinými slovy, vše zůstane při starém, až na jednu výjimku: příštím ministrem zahraničí zřejmě bude Martin Schulz.