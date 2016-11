Myšlenkou natočit film podle tohoto románu se Scorsese zabývá už od roku 1989, kdy se mu dostala kniha poprvé do ruky. Nyní se mu konečně podařilo snímek dokončit. Do hlavních rolí jezuistkých misionářů, kteří se vydávají do křesťanům nepřátelského Japonska 17. století, obsadil Scorsese Andrewa Garfielda a Adama Drivera. Jejich mentora, kterého se oba pokoušejí najít a zachránit, ztvárnil Liam Neeson.

V Japonsku bylo až do roku 1873 křesťanství zakázané a křesťané byli pronásledováni, mučeni a popravováni. Dodnes je křesťanství v Japonsku minoritním náboženstvím, ke kterému se hlásí méně než 1% obyvatel.