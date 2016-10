Sebevražední útočníci Islámského státu zaútočili na Kirkúk. Nejméně 21 mrtvých

Údaje o počtech obětí se liší. Agentura AFP uvedla, že zahynulo nejméně 16 lidí, Reuters hovoří o osmi obětech z řad bezpečnostních složek a osmi mrtvých radikálech, AP o 11 mrtvých, včetně dvou Íránců v napadené elektrárně.

Produkce ropy nebyla podle místních představitelů zasažena. Islamisté se k akci přihlásili na internetu, někteří z útočníků se údajně zabarikádovali v mešitě a místním hotelu.

Síly islámského státu útočí na město ze všech stran, uvádí agentura Amak.

VIDEO: Clashes with #ISIS militant in 6 locations inside Kirkuk this morning - @zaidbenjamin pic.twitter.com/tme4EQUf63