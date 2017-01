‚Platy fotbalistů jsou směšné‘. Šéf britských labouristů chce zavést maximální mzdu

PRAHA Předseda britských Labouristů Jeremy Corbyn by si přál zavedení maximální mzdy. Prozatím nenavrhl žádnou sumu, představuje si však, že by to měl být jeden z nástrojů pro boj s nerovností.

„Chceme-li žít ve více rovnostářské společnosti, nemůžeme pokračovat ve zvětšování nerovností,“ řekl Corbyn pro BBC Radio 4.

„Myslím, že některé platy některých fotbalistů jsou prostě směšné a platy některých úředníků jsou směšné absolutně,“ uvedl Corbyn. Corbyn, který jako předseda strany vydělává přibližně 138 tisíc liber ročně, řekl, že by hranice nejvyšší možné mzdy měla být lehce nad tímto limitem. Předsedy Laboristické strany řekl, že Velká Británie je jednou ze zemí s největší nerovností v oblasti odměňování zaměstnanců ze zemí OECD. Podle něj by odchod Británie z Evropské unie by mohl rozdíly ještě zvětšit. Corbyn podle svých slov věří, že daňoví poplatníci by tento krok ocenili, jelikož by díky snížení platů manažerů, mohla vzniknout nová pracovní místa.