Zeman i přes vládní krizi do Číny odletí. Podle politiků by však měl zůstat v Česku

„Šlo by to vyřešit tím, že by se šéfem delegace stal ministr průmyslu. České republice by prospělo, kdyby tu Zeman zůstal,“ uvedl. Úplné zrušení cesty by podle něj bylo chybou, protože se na ni chystá zhruba 200 podnikatelů.



Také lidovečtí ministři Marian Jurečka a Daniel Herman nebudou na jednání vlády hlasovat pro schválení nadcházející cesty Zemana do Číny. Prezident by měl kvůli současné vládní krizi zůstat v Česku, řekli ve středu ministři zemědělství a kultury při příchodu do Strakovy akademie.

Náklady na cestu jsou předběžně vyčísleny na 5,6 milionu korun. Zeman má odletět do Asie ve čtvrtek, tři ministři za ČSSD - Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec a Miloslav Ludvík - už svou účast v delegaci zrušili. Zeman chce až po návratu z cesty, tedy ve druhé polovině příštího týdne, řešit návrh premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO). Zeman navíc trvá na tom, že před odvoláním je nutné vypovědět koaliční smlouvu.

KDU-ČSL už v úterý vyzvala prezidenta, aby cestu do Číny odložil a neopouštěl Česko do vyřešení vládní krize. Stejně jako většina ústavních právníků tvrdí, že prezident si nemá klást podmínky a respektovat ústavu. „Ústava i ústavní tradice podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka hovoří jasně. „Prezident republiky odvolává člena vlády na návrh předsedy vlády. Tečka. To znamená, pokud takto konat nebude, nejedná v souladu s ústavou,“ zdůraznil předseda KDU-ČSL.