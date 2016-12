Kvůli berlínskému útoku hledá policie Tunisana. V kamionu zanechal stopy

O nové stopě informoval server deníku Allgemeine Zeitung. V kabině kamionu, který v pondělí projel vánočním trhem v centru Berlína, podle serveru našli policisté dokumenty vztahující se k jedenadvacetiletému Ahmadu A.

Po něm teď pátrají na území celé spolkové republiky. Policii je muž podle listu znám i pod třemi dalšími jmény.

Server Spiegel Online informaci o Tunisanovi potvrdil, uvádí ale, že se tento člověk narodil v roce 1992 a má průkaz na jméno Anis A. Rozhlasová a televizní stanice RBB uvedla, že policisté prohledali všechny nemocnice v Berlíně a Braniborsku, protože jsou přesvědčeni, že pachatel pondělního útoku je zraněn. ̈

Nová informace o identifikaci Tunisana do jisté míry vysvětluje optimismus, který dávají najevo zástupci policie. Ti věří, že se pachatele podaří brzy dostihnout.



Už v pondělí zatkla policie podezřelého Pákistánce, nakonec ho ale propustila, neboť se ukázalo, že pachatelem činu nebyl. Při útoku zemřelo 12 lidí, desítky dalších jsou zraněny.

RBB dnes také uvedla, že policie brzy ráno v souvislosti s útokem zatkla další osobu. Znovu se ale ukázalo, že nešlo o pachatele.

Gauck navštívil v nemocnici zraněné

Německý prezident Joachim Gauck ve středu v berlínské nemocnici Charité navštívil pacienty, kteří utrpěli zranění během pondělního útoku na vánoční trh na náměstí Breitscheidplatz v západní části centra německé metropole. V kritickém stavu zůstává jedna oběť atentátu, informoval zástupce vedení kliniky.

Prezident Gauck mluvil se třemi pacienty, žádný z nich není na jednotce intenzivní péče. Už v úterý prezident řekl, že Německo nenechá zraněné a pozůstalé v jejich bolesti samotné.

V kritickém stavu zůstává jeden pacient. Stav dalších tří velmi vážně zraněných se stabilizoval. Podle zástupce ředitele Charité Joachima Seybolda největší berlínské zdravotnické zařízení v pondělí přijalo celkem 13 zraněných, osm z nich utrpělo při útoku na vánoční trh zranění vážná. Dva zemřeli na jednotce intenzivní péče.

Již brzy budeme mít nového podezřelého

Šéf Svazu německých kriminalistů André Schulz je přesvědčen, že policie bude mít již brzy nového podezřelého z pondělního útoku na vánoční trh v Berlíně, při němž zahynulo 12 lidí. Zatím dostala na 500 tipů.



„Jsem poměrně optimistický, že možná už zítra nebo v blízké budoucnosti budeme mít nového podezřelého,“ řekl Schulz v úterý večer ve veřejnoprávní televizi ZDF. Je toho mnoho, o čem nyní nemůže mluvit, policie podle něj má ale dobré indicie, které by ji mohly navést správným směrem. ̈

Policisté nyní podle Schulze vyhodnocují mimo jiné otisky prstů, stopy DNA či data o pohybu mobilních telefonů v oblasti útoku.

Policie sice krátce po útoku v pondělí večer zatkla podezřelého Pákistánce, neměla proti němu ale dostatek důkazů. V úterý večer ho tedy propustila.

K útoku se v úterý večer přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Spojené státy ale uvedly, že mají prozatím příliš málo informací na to, aby mohly potvrdit, že jsou za tímto činem skutečně teroristé z IS.