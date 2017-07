Další změna ve vedení klinik. Šéf nemocnice Náchod Chotěborský končí

V krátké době jde o druhou změnu ve vedení krajských nemocnic. Od pondělí 17. července nemocnici v Trutnově povede Martin Limburský. Proti jmenování Limburského protestují odbory. Změny budou podle aktuálního rozhodnutí holdingu i v představenstvu trutnovské nemocnice.

Oblastní nemocnice v Náchodě, pod kterou spadá také nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, je největší nemocnicí patřící Královéhradeckému kraji. Chotěborský náchodskou nemocnici vedl od 1. července 2014. Dříve pracoval jako ekonomický náměstek v pražské Všeobecné fakultní nemocnici.

Dozorčí rada holdingu doporučila odvolání Chotěborského všemi hlasy přítomných členů. „Důvodem našeho návrhu jsou přetrvávající nepříznivé hospodářské výsledky Oblastní nemocnice Náchod,“ řekl předseda dozorčí rady holdingu a zároveň náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Doporučení dozorčí rady holdingu ještě musí stvrdit představenstvo holdingu. Mělo by se tak stát ještě dnes, uvedla Götzová.

Urešovou, která se ve zdravotnictví pohybuje od začátku 90. let, holding do čela náchodské nemocnice vybral pro její zkušenosti s vedením několika nemocnic. „Právě angažmá z pardubické nemocnice dokazuje odbornou kvalifikaci paní Urešové. Roční obrat náchodské nemocnice se pohybuje kolem částky 1,2 miliardy korun oproti téměř dvoumiliardovému obratu nemocnice v Pardubicích,“ uvedl Cabicar.

Nemocnice Náchod zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast s více než 200.000 obyvateli, ve specializovaných oborech až pro 250.000 obyvatel. Pod nemocnici Náchod spadá jedenáct provozoven, z toho sedm s lůžkovou péčí o celkové kapacitě 832 lůžek. Nemocnice zaměstnává 1500 lidí.

Loni měla nemocnice výnosy 1,05 miliardy korun, k nimž ještě od kraje dostala neinvestiční dotaci 70 milionů korun. Náklady nemocnice činily 1,13 miliardy korun a její hospodaření skončilo ztrátou 11,5 milionu korun. Kraj chystá přestavbu nemocnice za 1,5 miliardy korun, ale již několik let se mu ji z různých důvodů nedaří zahájit.

V čele trutnovské nemocnice Limburský vystřídá Jaroslava Kratochvíla, který nemocnici opouští po dvou měsících na vlastní žádost ze zdravotních důvodů. Odborářům na Limburském vadí to, že působí i v několika soukromých zdravotnických firmách, což je podle nich střet zájmů. Vedení kraje za Limburským, který nemocnici vedl již v letech 1996 až 2013, stojí.

V tříčlenném představenstvu nemocnice Trutnov k 17. červenci skončí ekonomka nemocnice Jana Totková, kterou nahradí primář ARO Martin Šimák. Miroslava Procházku, který v představenstvu zastupuje holding, dočasně nahradí Cabicar. „Mé působení v představenstvu by mělo být na dobu nezbytně nutnou, a to do vyřešení současné situace v organizaci,“ uvedl Cabicar. Nemocnice podle něj potřebuje především personální stabilizaci lékařského i nelékařského personálu.