Šéf NKÚ se zlobí: Poslanci opovrhují odborníky, posty vnímají jako trafiky

Beznosku měli do kolegia NKÚ doprovodit Jan Kinšt a Stanislav Koucký, kteří platí za renomované odborníky. Kinšt se více než 10 let pohyboval na Evropském účetním dvoře, Koucký pak celý život působí na NKÚ, kde poslední roky vede kontrolní sekci. Kala sázel na jejich kvalifikaci, ale poslanci na to neslyšeli.

„Poslanci chtějí dostat do kolegia další poslance a odmítají, dokonce bych řekl, opovrhují odborníky, které jim navrhuji,“ všímá si v rozhovoru pro server Lidovky.cz prezident NKÚ Kala.

Lidovky.cz: Co říkáte tomu, že ze tří kandidátů na doplnění kolegia vám poslanci schválili jen jednoho?

Je to špatné rozhodnutí a nepotvrdilo se to, o čem mě všichni ubezpečovali, že v minulém kole (sněmovna o doplnění kolegia NKÚ hlasovala už v listopadu, kdy neprošel ani jeden ze tří kandidátů, pozn. aut.) to bylo nedorozumění. A že mám svůj návrh zopakovat, že určitě bude úspěšný.

Nejvyšší kontrolní úřad Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) představuje nezávislý orgán, jehož existenci a fungování upravuje ústava. Někdy bývá označován za čtvrtý pilíř demokracie (vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní).

NKÚ kontroluje, prověřuje a monitoruje hospodaření státu, parlamentu a dalších institucí včetně ministerstev, krajů a jiných úřadů. Jde o klíčový kontrolní orgán v zemi.

Nejvyšším orgánem NKÚ je patnáctičlenné kolegium, jehož členové jsou prakticky neodvolatelní. Momentálně v něm zasedá jen 13 členů. NKÚ sídlí v Praze

Lidovky.cz: Ale nedal se právě proto výsledek středečního hlasování čekat, když sněmovna při minulém kole nezvolila ani jednoho kandidáta?

Já jsem o tom jednal s jednotlivými předsedy poslaneckých klubů a zástupci stran, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny, a všichni mě ubezpečovali, že není možné, aby Poslanecká sněmovna nezvolila člověka, který byl 12 let u Evropského účetního dvora. Jestli se to dalo čekat, tak v tom případě jsem naivní. Ale já si opravdu myslím, že lidé, kteří se ze světa vrátí a jsou ochotní pracovat pro tento stát, mají to místo dostat.

Lidovky.cz: Proč je vlastně důležité, aby v kolegiu zasedali pánové Kinšt a Koucký?

Pan Kinšt je v České republice největší odborník, pan Koucký je zase vrchní ředitel kontrolní sekce NKÚ. Je to člověk, který na úřadě pracuje celý život, má ohromné zkušenosti a kromě toho by to pro něj bylo vyvrcholení jeho kariéry.

Lidovky.cz: Jak si tedy středeční volbu poslanců, nebo spíše skoro nevolbu, vysvětlujete, co za ní podle vás stojí?

Je jasné, že poslanci mají jedinou motivaci: dostat do kolegia další poslance a odmítají, dokonce bych řekl, opovrhují odborníky, které jim navrhuji. Blíží se volby a poslanci se chtějí dostat na různá teplá místa.

Lidovky.cz: Ale proč by jim vadilo, že by do vedení NKÚ poslance Beznosku doprovodili i dva odborníci?

Protože já za 40 dní musím podat nový návrh, tak si myslí, že navrhnu někoho z jejich kolegů.

Lidovky.cz: Jinými slovy máte za to, že tímto postupem vás chtějí donutit, aby napříště vámi navržení kandidáti byli všichni poslanci?

Ano.

Lidovky.cz: Kolegium NKÚ zůstává po dnešním hlasování nekompletní, stále v něm budou chybět dva lidé. Oslabí to nějak akceschopnost úřadu, bude se třeba kvůli tomu provádět méně kontrol?

Každý člen kolegia dělá v průměru tři, čtyři kontrolní akce za rok, takže my jich teď děláme o něco méně. Ale zatím to neohrožuje usnášeníschopnost kolegia a práci úřadu. Já to tedy do voleb vydržet můžu.

Lidovky.cz: A vydržíte to?

Problém je v tom, že musím každých 40 dní po neúspěšné volbě nominovat nové kandidáty, a zdá se, že do voleb rozumná debata s poslanci nebude. Prostě buďto to bude tak, že jim tam pošlu jejich návrhy, nebo mi nezvolí nikoho, takhle bych to interpretoval.

Lidovky.cz: Co vlastně čekáte od poslance Beznosky, jehož jediného vám do kolegia poslanci poslali?

Pan Beznoska se bude muset teprve učit a než mu nějakou kontrolu budeme moci svěřit, tak to potrvá. Ve skutečnosti kontrolu začne dělat letos v polovině roku a než najede na normální režim a naučí se standardy, potrvá to. On si každý myslí, že tady je práce bez starostí, ale když sem přijde, tak zjistí, že to tak úplně není.

Lidovky.cz: Kdybyste tedy měl celkově zhodnotit, jak vypadají vztahy poslanců a NKÚ, jak by to hodnocení znělo?

Podívejte se, já jsem realista, proto jsem také navrhoval ze tří kandidátů vždy jednoho poslance. Šlo o to najít nějaký kompromis, ale toto je jednoznačné vyhlášení, že mi nezvolí nikoho jiného než poslance, takže já se budu muset zařídit.



Lidovky.cz: Jak se tedy zařídíte? Podle čeho se budete rozhodovat při výběru kandidátů, které do sněmovny pošlete za 40 dnů?

Jednoznačně převažuje odbornost, ta bude nejdůležitější. Tedy to, co jsem zdůrazňoval. Práce člena kolegia, který řídí kontrolu a sestavuje kontrolní závěr, je velmi náročná, proto potřebuji, aby kolegium mělo odborníky.

Lidovky.cz: Z toho mi vychází, že budete trvat na pánech Kinštovi a Kouckém. Takže poslancům neustoupíte?

K tomu se teď nebudu vyjadřovat, musím to všechno zvážit.

Lidovky.cz: Budete se chtít s poslanci, ideálně asi s jednotlivými šéfy poslaneckých klubů, v nadcházejících týdnech potkat, abyste spolu dva nové kondidáty prodiskutovali a vyhnuli se opětovné blamáži?

Jednání se nebráním, ale bude to asi jednání v napjaté atmosféře.

Lidovky.cz: Čekáte, že vás budou poslanci otevřeně přesvědčovat, abyste navrhnul jako nové členy kolegia někoho z Poslanecké sněmovny?

Dnešní hlasování je jasný signál, co budou chtít.