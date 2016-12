Šéf Oleo Chemical půjde na 6 let do vězení kvůli padělané směnce

MAFRA Spoluzakladatel firmy Oleo Chemical Kamil Jirounek | foto: Dan Materna

Jeden z šéfů Oleo Chemical Kamil Jirounek půjde na šest let do vězení kvůli kauze padělané směnky na 127 milionů korun. Pražský vrchní soud mu ve čtvrtek v odvolacím řízení o dva roky zmírnil původní trest. Rozhodnutí je pravomocné. Lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu, které však nemá odkladný účinek. Jirounek vinu odmítá.

Jirounek si podle rozsudku opatřil dokumenty a falešnou směnku, podle kterých měl spolumajitel firmy Ravak Jindřich Vařeka starší dluh vůči firmě Západočeská investorská. Jirounek pohledávku oficiálně koupil a chtěl od Vařeky peníze vymáhat v civilním řízení.

Jirounek figuruje i v dalších případech. Jeden z nich se před pražským městským soudem týká údajného vyvádění peněz z firmy Oleo Chemical, kde figuruje s obchodním partnerem Michalem Urbánkem, lobbistou Ivo Rittigem a dalšími. Další kauza se týká údajného úvěrového podvodu, za který jej soud nepravomocně poslal na pět let do vězení. Odvolací soud však tento verdikt zrušil a justice bude muset případ znovu projednat. Jirounek v minulosti odmítl obvinění i v těchto kauzách.