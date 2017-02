Šéf Pentagonu ujistil Japonsko, že ho USA budou v případě útoku bránit

Při setkání s japonským premiérem Šinzó Abem šéf Pentagonu zdůraznil, že Trumpova vláda bude vždy „na 100 procent“ stát za Japonskem. Ministr na úvod dvoudenní návštěvy řekl, že chce spojenectví obou zemí naopak ještě posílit. Abe to uvítal a ujistil, že se těší na návštěvu Bílého domu, která se má uskutečnit příští víkend.



Před Tokiem Mattis navštívil Soul, kde pohrozil Severní Koreji tvrdou odvetou v případě jejího útoku.

„Jakýkoli útok na Spojené státy či na jejich spojence bude potlačen a jakékoli použití jaderných zbraní se setká s odezvou, která bude účinná a zničující,“ varoval americký ministr. Jeho slova podle AP souvisela s nejnovějšími obavami, že Pchjongjang, který pravidelně hrozí jaderným útokem, připravuje test nové balistické střely.

Spojené státy mají v Japonsku 47 tisíc vojáků a v Jižní Koreji 28 500 vojáků. Washington je smluvně zavázán, že oběma zemím pomůže odrazit jakýkoli útok ze zahraničí.

Sedm set tisíc míst

Japonsko připravuje plán, který by mohl ve Spojených státech vytvořit 700 tisíc nových pracovních míst. Příští týden jej hodlá představit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Agentuře Reuters to řekly zdroje z japonské vlády.

Plán počítá s investicemi do projektů v infrastruktuře, například do vysokorychlostní železniční dopravy či kybernetické bezpečnosti. Zveřejněn by měl být 10. února během návštěvy japonského premiéra Šinzóa Abeho ve Washingtonu.

Plán podle zdrojů předpokládá, že Japonsko během deseti let investuje 17 bilionů jenů (3,8 bilionu korun) z veřejných i soukromých prostředků. Investice by měly zahrnovat spolupráci při rozvoji vysokorychlostních železnic na severovýchodě USA a ve státech Texas a Kalifornie.