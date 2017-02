Šéfka krajní pravice Le Penová zahájila prezidentskou kampaň

Podle webu Huffington Post nahrává Le Penové i nedávné překvapivé zvolení Donalda Trumpa. Dobrý vztah s novým americkým prezidentem může podle listu posílit image Le Penové coby věrohodné političky.

Kampaň 48leté europoslankyně zahajuje stranické shromáždění v Lyonu, které FN pojmenovala „prezidentský sjezd“. Dvoudenní setkání vyvrcholí v neděli projevem političky a právničky Le Penové, kterou její oponenti označují za nacionalistku a populistku. Sama se považuje za vlastenku, která chrání Francouze před dopady imigrace, globalizace a evropské integrace.

Svůj program upřesní kandidátka v projevu na závěr předvolebního sjezdu. Zveřejní přitom brožuru se 144 konkrétními a jasnými závazky, uvedli představitelé FN. Dokument vyjde v nákladu několika milionů kusů. Na hlavním plakátu kampaně stojí u fotografie usmívající se kandidátky hesla „Dát Francii opět do pořádku“ a „Marine prezidentkou jménem lidu“.

Podle anket Le Penová první kolo vyhraje

Šéfka FN věří v úspěch ve dvoukolové prezidentské volbě 23. dubna a 7. května. Kromě oslabené a rozdrobené francouzské levice jí nyní nahrává skandál kolem Fillonovy ženy. Té prý jako své asistentce manžel zajišťoval příjmy ze státních prostředků, aniž by za ně byla odvedena náležitá práce. Fillonovi od minulého týdne jeho preference výrazně poklesly; podle průzkumů vypadne hned v prvním kole prezidentských voleb.

Podle dvou nejnovějších anket má Le Penová vyhrát první kolo se ziskem 27 procent hlasů a postoupit do rozhodujícího duelu s 39letým centristou Emmanuelem Macronen, kterému se předvídá 23 procent. Fillon by nyní získal maximálně 19 procent. Kandidát vládních socialistů 49letý Benoît Hamon by skončil až čtvrtý s asi 16 procenty. Ve druhém kole by ale Macron díky podpoře ostatních umírněných stran podle průzkumů Le Penovou jasně porazil.

Zhruba 11 týdnů před začátkem hlasování ze strany veřejnosti i stranických kolegů sílí tlak na odstoupení Fillona, který čelí obvinění, že umožnil vyplatit kolem milionu eur ze státních prostředků své manželce a dětem za práci asistentů, kterou ve skutečnosti nevykonávaly. Podle Renauda Museliera, Rachidy Datiové a dalších svých kolegů ztratil Fillon morální kredit a bez ohledu na výsledek úředního vyšetřování by měl kampaň rychle opustit. Kdo by ho nahradil, ale zatím není zřejmé.

I Le Penová měla mít fiktivní zaměstnání

Le Penová jako členka Evropského parlamentu (EP) také čelí aféře s údajným fiktivním zaměstnáváním, která ji ale zvlášť neohrožuje. Vedení EP ji obvinilo, že pro svou činnost v europarlamentu zaměstnávala dvě asistentky, které ve skutečnosti pracovaly pro FN. Požaduje od ní vrácení kolem 300.000 eur. Protievropská šéfka FN obvinění odmítá a tvrdí, že se jedná o politicky motivovanou snahu unijního orgánu ji poškodit. Její preference u francouzských voličů to zjevně nepoškozuje.

Le Penová naopak možná získala nové voliče poté, co ve čtvrtek v tisku prohlásila, že v případě zvolení do prezidentského paláce zavede daň na všechny pracovní smlouvy, které ve Francii uzavřou cizinci. „Posílíme národní preference v oblasti zaměstnanosti pomocí dodatečného zdanění všech nových smluv pro zahraniční zaměstnance. Příjem z těchto daní půjde na řešení nezaměstnanosti,“ uvedla v deníku Le Monde. Podle agentury Reuters volí Le Penová podobnou strategii, jakou vůči zahraničním pracujícím prosazuje v Británii premiérka Theresa Mayová.