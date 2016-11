Senát rozhodne o novém vedení. Štěch nemá místo jisté kvůli pročínskému prohlášení

Štěch by ale mohl počítat s hlasy z ODS a ANO, které spolu s hlasy sociálních demokratů tvoří většinu. Lidovci a starostové mají ve svých klubech dohromady jen 27 z osmi desítek členů horní komory.

Vedení Senátu by mělo zůstat pětičlenné. Jediná změna má nastat v obsazení funkcí dvou místopředsedů. Křeslo po Zdeňku Škromachovi (ČSSD), který mandát neobhájil, má obsadit Jiří Šesták z klubu Starostů. Nástupcem Přemysla Sobotky se stane teplický primátor Jaroslav Kubera (oba ODS). Místopředsedy by měli zůstat Ivo Bárek (ČSSD) a Miluše Horská z klubu KDU-ČSL a nezávislých.

Obměnit by se mělo vedení jen tří z devíti výborů Senátu. Předsednictví výboru pro zdravotnictví a sociální politiku by měl po Janu Žaloudíkovi (za ČSSD) získat Peter Koliba (za ANO), za Jaromíra Jermáře (ČSSD) má do čela školského a kulturního výboru nastoupit Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL) a místo Miloše Vystrčila (ODS) má výbor pro veřejnou správu a životní prostředí vést Zbyněk Linhart (STAN). Na vedení komisí se nic měnit nemá.