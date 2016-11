Senát se distancoval od pročínského ‚prohlášení čtyř‘. Bude hájit lidská práva Tibeťanů

Horní komora toto usnesení schválila na návrh opoziční ODS hlasy 38 z 69 přítomných senátorů. Proti byli zástupci ČSSD, ANO, KSČM či Strany práv občanů. Stanovisko naopak podpořili kromě občanských demokratů senátoři z vládní KDU-ČSL či z klubu Starostů a nezávislých.

Na popud této frakce horní komora schválila ještě další usnesení, podle něhož mají všichni představitelé Senátu při mezinárodních jednáních aktivně vystupovat na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu. Vládu pak horní komora vyzvala k tomu, aby v zájmu spolehlivosti a srozumitelnosti Česka na mezinárodní scéně usilovala o koordinaci postojů a co nejširší politickou shodu a spolupráci s prezidentem a Parlamentem. Toto usnesení podpořili i zástupci ČSSD a ANO.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) by na obsahu pročínského prohlášení čtyř ústavních činitelů nic neměnil, volil by ale jinou formu. Cílem prohlášení nebylo podbízení se Číně, uvedl Štěch v reakci na protesty, které prohlášení vzbudilo nejen u pravicových senátorů.

Prohlášení ústavních činitelů podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) jen potvrzovalo dohodnuté vazby a vztahy s Čínou. Neznamenalo opouštění českých hodnot a principů, uvedl dnes Zaorálek v Senátu při debatě o české zahraniční politice vůči Číně. Podle kritiků zejména z řad pravice bylo prohlášení přijato neúměrně rychle a bylo servilní a submisivní.

Během debaty další ze senátorů ODS Jiří Oberfalzer označil prohlášení za „demonstraci oddanosti dálněvýchodní komunistické říši“. Poznamenal, že Česko by si nemělo nechat od nikoho nic diktovat. I podle předsedy senátního výboru pro EU Václava Hampla či Václava Lásky (SZ) by ČR měla zůstat suverénním státem a neměla by si nechat určovat, koho by její představitelé měli přijímat.



Je nesmyslné protestovat

Prezident Zeman sdělil svůj názor k usnesení Senátu prostřednictvím svého mluvčího na Twitteru. „Zahraniční politiku ČR určuje vláda, včetně ministerstva zahraničních věcí, a prezident republiky, ve spolupráci s Parlamentem ČR. Senátoři několikrát vyzývali nejvyšší ústavní činitele, aby koordinovali svou zahraniční politiku. Když k tomu došlo, je nesmyslné proti shodnému stanovisku nejvyšších ústavních činitelů protestovat,“ stojí na Twitteru prezidentova mluvčího.

Za usnesení naopak Senátu poděkoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Senátoři a senátorky podle něj „znovu ukázali, že Senát je pojistkou demokracie“. „Pokud máme demokraty, může fungovat i demokracie,“ uvedl.

Prohlášení připravené ministerstvem zahraničí se odvolává na česko-čínské strategické partnerství a konstatuje, že schůzky některých českých politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou „nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky“. S dalajlamou se během jeho říjnového pobytu v Praze setkali politici ODS, STAN i vládní KDU-ČSL včetně ministra kultury Daniela Hermana.