Chtějí se jen zviditelnit, říká Sobotka o poslancích a jejich zákoně na ‚ochranu prezidenta‘

Pod poslaneckou iniciativou byly podpisy poslanců jeho ČSSD, opozičních KSČM a Úsvitu a také vládního hnutí ANO. Předsednictvo ANO se od návrhu distancovalo.

„Cílem těchto návrhů většinou je zazářit jako kometa, získat v danou chvíli mediální pozornost a pak se opět ponořit zpět do té hromady návrhů v Poslanecké sněmovně, kde v klidu vyčkají na to, až spadnou pod stůl, až skončí volební období,“ řekl dnes novinářům Sobotka. Už v pondělí odmítl iniciativu stranického kolegy Jeronýma Tejce na změnu, která by zajistila rychlejší proces vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Poslanec chce navrhnout změny zákona o azylu. Zvažuje také vypuštění nebo úpravu článku Listiny základních práv a svobod, který přiznává právo na azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod.

Je to potírání demokracie, tvrdí Sobotka

„Je to zákon protiústavní, je to potírání svobody slova a demokracie. My se nemůžeme vracet k zákonům, které jsme tu měli za komunistického režimu,“ řekl k návrhu na znovuzavedení trestného činu hanobení prezidenta novinářům vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno proto navrhl usnesení předsednictva. „Až na jednoho člena, který se zdržel, všichni odhlasovali, že se od toho distancujeme,“ uvedl.

„Musíme počítat s tím, že s koncem volebního období bude přibývat podivných a hodně extrémních návrhů, protože čím více je ten poslanecký záměr extrémně zaměřen, tím více se mu odstává mediálni pozornosti alespoň ve fázi předložení,“ uvedl Sobotka s tím, že návrh o hanobení prezidenta zazářil v negativním smyslu.

Obnovení trestného činu veřejného hanobení prezidenta republiky navrhlo šest desítek poslanců. Za hanobení hlavy státu by podle zákonodárců vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu, mohlo hrozit až roční vězení. Premiér označil návrh za „nesmyslný a rizikový“, ačkoli si podle něj hlava státu nepochybně úctu zaslouží.

Schválení návrhu nemá velkou naději na úspěch, říká Štěch

Návrh skupiny šesti desítek poslanců na obnovu trestného činu veřejného hanobení prezidenta by Senát zřejmě neschválil, míní znovuzvolený předseda horní komory Milan Štěch (ČSSD). Soudí, že novela trestního zákoníku do Senátu ani nedorazí. Štěch ale dnes novinářům také řekl, že mu vadí hanobení státních symbolů.

„Ať už je to nahý zadek na armádu našich spojenců a nebo je to zcizení prezidentské standardy a její nahrazení těmi známými trenkami, myslím si, že to je nedůstojné. Jestli se ti lidé cítí nějakými hrdiny, pro mě je to falešné,“ uvedl Štěch.

Na adresu návrhu skupiny poslanců uvedl, že v horní komoře by měl docela těžkou situaci. „Tady by asi neměl příliš velkou naději na úspěch,“ podotkl. Je ale přesvědčen o tom, že předloha ze Sněmovny do horní komory ani nedorazí.

Štěch pokládá za riskantní takové záležitosti přímo v zákoně kriminalizovat. „Nejsme schopni najít přesnou hranici, kdy je to projev občanského názoru, občanského protestu, a kdy je to skutečně tak hrubý čin, že by si zasloužil posuzování podle trestního zákoníku,“ podotkl předseda Senátu.