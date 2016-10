Senátoři chtějí odložit ‚lex Babiš‘. Zákon o střetu zájmů možná vrátí Sněmovně

Zpřísnění zákona o střetu zájmů, které má omezit podnikání členů vlády, se možná vrátí k novému projednání do Sněmovny. Senátní ústavně-právní výbor jej v úterý doporučil uvést do souladu s dalšími zákony a účinnost většiny ustanovení odložit z ledna na září příštího roku. Řekl to po jednání výboru jeho člen Miroslav Nenutil (ČSSD).

Novela zákona o střetu zájmů má nově zakázat firmám člena vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle sněmovních úprav rovněž zabrání budoucím členům vlády provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

Zákon je tak podle jeho kritiků namířen na ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Vicepremiér Babiš vlastní skupinu Agrofert včetně mediálního domu Mafra a rozhlasovou stanici Impuls a televizi Óčko. Sněmovna zákon schválila více než ústavní většinou. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že normu pravděpodobně nebude vetovat, byť by zákony neměly být přijímány proti jednomu člověku.