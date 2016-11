Senior střelil přítele své dcery mezi oči. Do vězení půjde na devět let, rozhodl soud

Sedmasedmdesátiletý Leoš Krška půjde za vraždu přítele své dcery a nedovolené ozbrojování do vězení na devět let, rozhodl dnes Krajský soud v Brně. Krška se přiznal, že muže střelil pistolí mezi oči. Vyvrcholily tím dlouhodobé spory mezi nimi. Hrozilo mu až 20 let. Rozsudek není pravomocný.

Krška muže podle obžaloby zastřelil ve druhé polovině července v Kovalovicích na Brněnsku. S ním, s dcerou a čtyřmi vnoučaty bydlel ve společném domě. „On byl hrozně agresivní, ubližoval mi, nadával mi, hádali jsme se každou chvíli. Jemu vadilo všechno. Že jsem starý, že špatně chodím,“ vypověděl už dříve Krška. Obžalovaný má kvůli věku s chůzí potíže, ostraha mu musela pomáhat do schodů, špatně vidí, má i další zdravotní problémy.

Za vraždu expřítelkyně v brněnském arboretu dostal mladík 18 let vězení V osudný den se podle něj díval na televizi a přítel její dcery tam přiběhl, rozčílený a „rozdrápl“ mu nos. „Já jsem se sebral, šel jsem pro pistoli a pak jsem ho picnul mezi oči,“ řekl muž. Pistoli se pak snažil znovu nabít, z rukou mu ji však vytrhl jeden z jeho vnuků. U soudu už dříve také řekl, že se snažil jen bránit. „Já jsem neměl brýle, špatně jsem viděl, chtěl jsem ho spíš postrašit, bohužel to nevyšlo,“ řekl. Chtěl prý střílet nad Jak uvedla předsedkyně senátu Andrea Svobodová, čin nebylo možné překvalifikovat na zabití, senior věděl, co dělá. A přestože podle soudkyně docházelo k útokům muže na seniora, nebyly tak závažné, aby se mohlo jednat o zabití. „Vztahy v rodině nefungovaly, příčinou nebyly jen hádky mezi obžalovaným a poškozeným, ale i mezi obžalovaným a jeho dcerou. Vyčítal jí koupi domu, považoval to za bezpráví,“ řekla soudkyně. Doplnila, že v obžalovaném se nastřádaly negativní emoce z bezpráví, které v domácnosti prožíval. „Pak stačila jedna hádka a situaci obžalovaný řešil tímto způsobem,“ řekla soudkyně.něho do stropu. Jak dále uvedla, pro stanovení výše trestu bylo nutné se zabývat tím, jak fungovala celá domácnost a neřešení problémů, které v rodině byly. Trest je tak uložený pod zákonnou sazbou, řekla soudkyně. Považuje to za dostatečné. Sportovní pistoli s náboji si muž koupil někdy před čtyřiceti lety na burze. Neměl na ni povolení. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro podání odvolání.