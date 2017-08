Fotka zaplavených důchodkyň obletěla svět. Díky ní se podařilo všechny zachránit

HOUSTON/PRAHA Fotografie důchodkyň, které ničivý hurikán Harvey uvěznil v domově pro seniory, stačila během neděle obletět sociální sítě. Na snímku jsou zachyceny klientky zařízení La Vita Bella, které čekaly na záchranáře v obývacím pokoji. Voda jim přitom v tom lepším případě sahala po pás, v tom horším až po krk. „Všechny jsou v pořádku,“ řekl v pondělí Tim McIntosh, jehož tchyně celé zařízení v Dickinsonu u Houstonu vlastní.

Někteří uživatelé sociálních sítí přitom nejprve odsoudili právě majitelku zařízení Trudy Lampsonovou. Ta podle nich měla celý domov nechat evakuovat mnohem dříve. Avšak McIntosh pro agenturu AP upřesnil, že se o to jeho tchyně snažila, místní úřady jí ale řekly, aby seniorky nechala na místě.



Domov tedy zatopila velká voda, která nepřipravené babičky i jejich kočky uvěznila v obývacím pokoji. V tom měly jen stroj na popcorn nebo několik balení vod. Ty méně pohyblivé přitom čekaly ve svých kolečkových křeslech a voda jim dosahovala až po krk.



McIntosh, který byl v Tampě na Floridě, se snažil kontaktovat několik místních záchranářů, avšak zastihnout se mu podařilo jen jednoho z nich, v Galvestonu. Právě on pak uveřejnil na Twitteru fotografii, kterou už dříve pořídila majitelka zařízení Trudy Lampsonová. „La Vita Bella, ošetřovatelský domov v Dickinsonu v Texasu, je i s pacienty téměř pod vodou,“ napsal ke snímku a následně připsal i druhý tweet: „Potřebujeme pomoc jako první, prosím o retweet.“



Okamžitá reakce lidí, kteří si příspěvku všimli, ale nebyla příliš pozitivní. Mnoho z nich totiž považovalo fotografii za falešnou, popřípadě upravenou. Příběh se vyjasnil až ve chvíli, kdy tweet zaznamenal místní reportér, který poprosil McIntoshe o rozhovor.

„Všechno se najednou začalo obracet a lidé uvěřili, že je fotografie pravdivá,“ popsal McIntosh. Asi tři hodiny po uveřejnění příspěvku na Twitteru se podařilo seniorky evakuovat. Ani samotná záchranná akce přitom nebyla úplně jednoduchá. „Mnoho dam je na invalidním vozíku nebo potřebuje pomoci s dýcháním,“ připomněl McIntosh.

Nakonec se ale všechny seniorky i jejich kočky podařilo zachránit a nyní už jsou všechny v bezpečí v náhradním ubytování. Sám McIntosh nakonec i za svou tchyni poděkoval skrz Twitter všem, kdo se na evakuaci podíleli.

