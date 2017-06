Seniorům a dětem se zřejmě sníží limity pro doplatky za léky

PRAHA Důchodci a děti budou mít zřejmě nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měla snížit z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun. Předpokládá to novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou v pátek schválila Sněmovna. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.

Předloha, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, bude mít peněžité dopady zhruba 440 milionů korun ročně. Ministerstvo zdravotnictví při přípravě úhradové vyhlášky s těmito náklady počítá. Pokud bude novela přijata, bude účinná od ledna.

Důchodci a děti zřejmě budou méně doplácet za léky. Novelu podpořil zdravotnický výbor Sněmovna v rámci vládní předlohy upravila i hrazené očkování seniorů proti pneumokokům a dětí proti papilomavirům. U očkování proti pneumokokům se schváleným pozměňovacím návrhem skupiny poslanců v čele s Davidem Kasalem (ANO) dostanou na stejnou úroveň oba druhy vakcín využívaných lékaři. Nyní mohou mít senioři bez doplatku jeden druh vakcíny. Pokud chtějí druhý, šetrnější, musejí podle důvodové zprávy doplatit zhruba tisícikorunu. Sněmovna podpořila i hrazené očkování chlapců proti papilomavirů, nyní je mají placené jen dívky. Stát by měl platit zdravotní pojištění i za lidi, kteří mají nařízenu ústavní léčbu. „Zpravidla reálně nemají z čeho platit pojistné, a tak dochází k tomu, že dluží zdravotním pojišťovnám částky v řádu desítek tisíc korun,“ napsal ve zdůvodnění autor úpravy Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Stát nyní platí zdravotní pojištění například za děti, důchodce, nezaměstnané a za vězně. Ať důchodci a děti doplácí méně za léky, navrhuje vláda Kaňkovský prosadil i změnu v hrazení zubních výplní, když bude v Evropské unii platit úplný zákaz použití amalgámu u dětí a těhotných a kojících žen. V jejich případě by pojišťovny hradily výplň ze skloionomerního cementu. Na návrh bývalého ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) poslanci podpořili rozšíření pravomoci praktických lékařů při předepisování léků. Nyní musejí i v případě některých běžných léků posílat pacienty ke specialistům. Praktický lékař sice lék předepsat smí, není ale nárok na úhradu z pojištění. Do zákona o zdravotních službách se zřejmě dostane novelou institut hospice. Autor úpravy Jaroslav Zavadil (za ČSSD) ve zdůvodnění uvedl, že návrh vychází ze současné praxe, významné faktické dopady proto nepředpokládá. Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění by měly letos dosáhnout 276,6 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 milionu nižší.