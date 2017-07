Sessions mohl o kontaktech s Rusy lhát. Podle tajných služeb mluvili o kampani

WASHINGTON Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions nemusel při červnové výpovědi v Senátu USA hovořit o svých kontaktech s Rusy během volební kampaně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa pravdu. Informoval o tom deník The Washington Post s odvoláním na záznamy amerických tajných služeb o rozhovorech ruského velvyslance v USA Sergeje Kisljaka s jeho nadřízenými v Moskvě.

Ministerstvo spravedlnosti informace deníku označilo za nepodložené a odmítlo, že by Sessions s Rusy jednal o ovlivnění prezidentských voleb.

Vztah Sessionse k Rusku během voleb je rozporný. Sessions nejdříve popíral, že by s ruskými vládními činiteli jednal, následně uvedl, že se s Kisljakem sice setkal, ale volební záležitosti s ním neřešil. To potvrdil také před senátním výborem pro dohled nad tajnými službami, který prošetřuje roli Ruska v prezidentských volbách ve Spojených státech.

The Washington Post ale nyní napsal, že záznamy amerických tajných služeb o komunikaci Kisljaka s Moskvou udávají, že velvyslanec nadřízeným sdělil, že se Sessionsem diskutoval o kampani včetně politických záležitostí významných pro Rusko. Deník poznamenal, že Kisljakovy informace, které má od někdejších i současných amerických činitelů, jsou v rozporu se Sessionsovým tvrzením.

„Nemohu komentovat důvěryhodnost toho, co popisují anonymní zdroje v naprosto nepodloženém záznamu tajných služeb, který list The Washington Post neviděl a který nemám k dispozici,“ uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Sarah Floresová. Zopakovala také, že Sessions rozhodně nejednal o ovlivnění voleb.

Nesoulad v postojích Kisljaka a Sessionse ale podle zdrojů The Washington Post ještě neznamenají, že ministr spravedlnosti senátorům lhal. Velvyslanec totiž mohl témata schůzky při komunikaci s Moskvou špatně charakterizovat, případně zveličit.

Obecně znám je podle The Washington Post také fakt, že ruští i jiní zahraniční diplomaté čas od času podávají do domovských centrál falešná či zavádějící hlášení, aby podpořili své pozice, případně aby zmátli americké tajné služby. Američtí činitelé s přístupem k tajným zprávám o Rusku se ale shodují, že končící velvyslanec Kisljak má pověst člověka, který o svých kontaktech s Američany ve Washingtonu podává do Moskvy přesné podrobnosti.

Aféra s možným ruským ovlivňováním voleb dosáhla až k samotnému Trumpovi, nařčením z nevhodných kontaktů s Rusy totiž čelí jeho syn Donald Trump mladší a také zeť Jared Kushner. Trump mladší s Kushnerem se loni sešli s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou. Prezidentův syn tvrdí, že jim Veselnická nabízela kompromitující materiály na demokratickou prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou, nakonec prý ale nic nezískali. Ve středu bude Trump mladší o záležitosti vypovídat před justičním výborem Senátu USA.