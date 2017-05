Nový test dokázal, že rakety mohou nést ničivé jaderné hlavice, tvrdí Severní Korea

Sdělila to oficiální severokorejská tisková agentura KCNA. Agentura dodala, že střela byla odpálena pod co největším úhlem, aby nijak neovlivnila bezpečnost sousedních zemí. Raketa nazvaná Hwasong-12 urazila 787 kilometrů a vylétla do výšky až 2111,5 kilometrů, uvedla KCNA podle agentury Reuters.



O testování severokorejské balistické rakety informovala jako první jihokorejská tisková agentura Jonhap. Zkouška se podle Jonhap uskutečnila v neděli ráno místního času (sobota 22:30 SELČ), střela byla odpálena z odpalovacího střediska u města Kusong na severozápadě země a dopadla do Japonského moře. Šlo o první raketový test od doby, co se úřadu ve středu ujal nový prezident Jižní Koreje, a druhou zkoušku od 29. dubna, kdy KLDR neúspěšně testovala balistickou raketu.

Mezinárodní společenství další severokorejský raketový test vesměs odsoudilo. Nový jihokorejský prezident Mun Če-in test označil za „nebezpečnou provokaci“, Bílý dům vyzval k zesílení sankcí vůči KLDR, proti zkoušce ostře protestovalo i Tokio. Čína nabádala ke zdrženlivosti, poukázala ale na to, že test je v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Ruský prezident Vladimir Putin vyjádřil nad novým severokorejským raketovým testem znepokojení.

Testy raket zakazují Severní Koreji rezoluce Rady bezpečnosti OSN. USA kvůli zbrojním testům Severní Koreje zpřísnily tento měsíc vůči KLDR své sankce. Američtí vládní činitelé v čele s prezidentem Donaldem Trumpem dali opakovaně najevo, že USA jsou odhodlané přimět KLDR k ukončení jaderného a raketového programu všemi prostředky, v nezbytném případě včetně vojenských.