Severní Korea podle odhalených nákresů pracuje na nových hůře zničitelných střelách

PCHJONGJANG/PRAHA Severokorejská státní zpravodajská agentura zveřejnila ve středu fotografie, z nichž jsou patrné designy jedné, či dokonce dvou teprve plánovaných balistických střel. Odhalené nákresy se objevily na záběrech, které ukazují vůdce KLDR Kim Čong-una při návštěvě Akademie obranných studií a továrny na výrobu motorů na tuhé palivo používaných v raketovém programu země.

Na jedné z fotografií jsou vidět kresby s popisky označujícími za raketu zvanou Pukguksong 3. Podle agentury Bloomberg jde o nejnovější ze série raket tohoto názvu, která je teprve ve vývoji. Podobně druhá odhalená patří k již existující sérii Hwasong. Řadové číslo však není ze záběrů rozeznatelné.

Fotky se objevily ve středečním vydání režimního deníku Rodong Sinmun. Pořídila je Korejská centrální zpravodajská agentura KCNA pouze dva dny poté, co začalo každoroční společné cvičení armád USA a Jižní Koreje. Severní Korea je označuje za nácvik války.

Napětí na Korejském poloostrově se při těchto manévrech zvyšuje každý rok. Letos tak jen přidává k slovní přestřelce, která mezi KLDR a USA probíhá v posledních týdnech a měsících. Podle zprávy KCNA řekl vůdce Kim pracovníkům továrny, aby vyrobili ještě více raketových motorů a také špiček raketových hlavic, na něž se výrobna také specializuje. Ukázal tím, že KLDR nechce ve svém vývoji nijak zaostat.

Výzkumný pracovník Centra pro studium nešíření jaderných zbraní Michael Duitsman potvrdil, že nákresy v továrně zobrazují dosud neviděné balistické střely. „Pukguksong 3 je rozhodně úplně nová,“ řekl agentuře AP.

Očekává se, že nová střela má být konstruována tak, aby doletěla dále a bylo ji možné vystřelit z ochranných kanystrů. Kimův režim si od toho slibuje, že budou rakety jednodušeji přepravovatelné a obtížněji lokalizovatelné a tedy předem hůře zneškodnitelné.

Součástí bezpečnostních opatření střel je i samotný jejich pohon. Motory na pevná paliva je totiž možné odpálit rychleji než ty na kapalný pohon. Podle Bloombergu je také možné, že vývoj těchto raket znamená rozšíření severokorejského potenciálu v oblasti střel odpálených z ponorek.

Klíčový ochranný kanystr

V pořadí první střela Pukguksong byla v loňském srpnu úspěšně testována při odpalu z ponorky. Ze země vystřelovaná Pukguksong 2 byla testována v únoru letošního roku a také šlo o test úspěšný. Předpokládá se, že jsou obě středního doletu, ohrozily by proto například Japonsko, nebo americké základny na Guamu, ne však pevninské USA.

„Je velmi chytré používat stejné střely při odpalování z ponorky i ze země. V tom je klíčový právě ochranný kanystr. Na zemi se s ním jednodušeji manipuluje, pro střely z ponorek je přímo nutnou součástí,“ řekl Bloombergu politolog z Massachusettského technologického institutu Vipin Narang, který se na problematiku jaderné proliferace (šíření jaderných zbraní – pozn. red.) specializuje.

O druhé diskutované střele typu Hwasong se podle Duitsmana nedá přesně říct, o jaký typ jde. Nejpravděpodobnější podle něj je, že je to jedenáctá či třináctá raketa. Právě Hwasong 14 je přitom jediná severokorejská interkontinentální raketa schopná zasáhnout území USA. Podle Duitsmana přesto skutečnou hrozbou bude až za rok, či dva.

„Pokud by šlo opravdu o Hwasong 13, bylo by to nečekané. Představena byla už v roce 2012 jako raketa na kapalné palivo. Měnit celý systém střely kvůli změně z pevného na kapalný pohon se většinou nedělá. Jsou totiž až příliš rozdílné,“ řekl Duitsman s tím, že zjistit, o jaký nákres skutečně jde, je velmi obtížné.