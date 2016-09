Návrh na vyškrtnutí padl i v případě senátorky Aleny Dernerové, která obhajuje jako nezávislá za Severočechy mandát na Mostecku.



Severočeši jsou déle než dva roky rozděleni na dva tábory. Členy kolem podnikatele Jiřího Zelenky a křídlo z Mostu, ve kterém je například František Ryba nebo někdejší náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková. Boj uvnitř hnutí skončil u soudu, který v červenci rozhodl, že valná hromada z roku 2014 je neplatná a všechny úkony, které na ni navazovaly, jsou neplatné. Tím přišel o funkci předsedy poslanec Bronislav Schwarz.

„Ukradené hnutí“

Kandidátku do krajských voleb podalo Zelenkovo křídlo. Zmocněnkyní, která odvolala všechny kandidáty, byla podle mluvčí Dosedělové Jeníčková. „Je to její právo ze zákona. Stáhla celou kandidátku. My jsme tuto informace poslali datovou schránkou na všechny obce a volební okrsky. Tento krok už se nedá vzít zpátky,“ řekla Dosedělová. Kandidátky Severočechů se podle ní neobjeví ani ve volebních místnostech.



Bronislav Schwarz

Jeníčková svůj krok ČTK potvrdila. Zdůvodnila ho právě červencovým rozsudkem soudu. „Nám matkám a otcům, zakladatelům Severočechů to hnutí ukradli. Ukradl ho pan poslanec Schwarz se svým asistentem Zelenkou. Oni neměli kandidátku ani podávat, protože už to bylo po vyhlášení rozsudku krajského soudu a věděli to,“ řekla ve čtvrtek Jeníčková.

Potvrdila, že podala na mostecký magistrát návrh na vyškrtnutí senátorky Dernerové, která obhajuje mandát. Podle informací ČTK mostečtí úředníci zatím nerozhodli, žádné rozhodnutí není ani na úřední desce. Dernerová řekla, že krok bývalé kolegyně považuje za nehorázný. „Pro mě jako pro člověka je nepochopitelné, jak může takto někdo jednat. Je to naprosto podlé, bezskrupulózní, amorální jednání, které ukazuje strach ze Severočechů,“ řekla Dernerová.

Jeníčková naopak nepodala návrh na vyškrtnutí ústeckého senátora Jaroslava Doubravy, který mandát taktéž obhajuje. „Pan Doubrava byl vždycky slušný člověk,“ doplnila Jeníčková.

Schwarz, který byl podle soudu dva roky neplatným předsedou, řekl, že hnutí se bude bránit. Podle něj Jeníčková nejprve sama odvolala původního zmocněnce, sama se nominovala a kandidátku nechala vyškrtnout. „Udělala to s jasným úmyslem poškodit hnutí, protože její lidé kandidují za úplně jiný politický subjekt,“ řekl Schwarz. Schwarzovo a Zelenkovo křídlo hnutí chce řešit problém s pomocí právníka. „Hned zítra (v pátek) jdeme na krajský úřad a budeme požadovat, aby nerozhodovala jedna úřednice, ale aby byla svolána krajská volební komise,“ doplnil Schwarz.

Severočeši mají v pětapadesátičlenném krajském zastupitelstvu osm mandátů.