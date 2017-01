Sexismus na školách? Nejen urážky, ale i konzultace na klíně, říká feministka

Lidovky.cz: Zveřejnily jste video s citáty nejmenovaných dívek o projevech sexismu na vysokých uměleckých školách. Vy samy jste se s takovými projevy setkaly?

Se sexismem jsme se na školách setkávaly běžně v různých podobách. Případů bylo mnoho, bylo jen otázkou, kdy toto téma zahrneme mezi naše natáčecí plány. Jsme z prostředí uměleckých škol, proto jsme se zaměřily na ně. Uvědomujeme si však - a mnohé reakce nám to potvrzují - že je to strukturální problém, který se objevuje nejen na školách, ale prostupuje celou společností.

Lidovky.cz: Přišla po zveřejnění vašeho videa lavina v podobě zasílání podobně laděných příběhů? Jaké byly ohlasy?

Po zveřejnění videa jsme se dostaly k nečekaně velkému množství dalších příběhů. Přes Facebook nám přišly desítky příspěvků od studentek i studentů, kteří nám líčili ještě hrůzostrašnější zkušenosti, než ty, které jsme zveřejnily ve videu. Napsaly nám studentky nebo absolventky z JAMU, DAMU, ČVUT i VUT. Nejsou to ale jen holky z uměleckých škol. Jde třeba i o takové obory, jako je jaderná fyzika.

Lidovky.cz: Mluvíte o tom, že se vám ozvali také studenti. Tedy muži. Co vám líčili oni?

Píšou nám i studenti, kteří považují za důležité se těmito tématy zabývat a vyjadřují nám podporu.

Lidovky.cz: Předpokládám, že ne všechny reakce byly pozitivně laděné... To je ostatně patrné i z komentářů na sociálních sítích, kde se video šířilo velkou rychlostí.

Dostáváme samozřejmě i mnoho nenávistných reakcí nebo obvinění, že jsme si všechno vymyslely. Víc než to nás však trápí zprávy o způsobech, které nezůstávaly pouze u verbálního ponižování typu: "tady to ženské umění hodnotit nebudu“.

Lidovky.cz: Dochází tedy i k jiným projevům ponižování?

Z několika zdrojů jsme slyšely příběh o vyžadovaném dokazování osobní síly profesorovi sundáváním triček během “neformální schůzky doma”, o usazování si studentky do klína jako formy konzultace a podobně. Jedna z nejhorších zpráv přišla ze střední školy, kde na oboru strojírenství řekl učitel studentce, že ji znásilní. Podala na něj žalobu, ale díky dobrým vztahům mezi pedagogem a ředitelem tam nadále učí.

Lidovky.cz: Hlasy ve vašem videu jsou anonymní, mnozí studenti nechtějí o problému veřejně komunikovat a bojí se, že by byli v malém kolektivu snadno poznatelní. O tom se mimo jiné přesvědčila i redakce serveru Lidovky.cz, když mluvila s několika studentkami s podobnými zkušenostmi. Musely jste asi samy očekávat zpochybňování...

Video se odehrává v chodbách jedné ze škol, zahrnuje však výpovědi studentek ze všech citovaných institucí (FAMU, AVU, FaVU, UMPRUM – pozn. red.), přičemž některým ze situací jsme byly samy svědkyněmi. Chceme zkrátka poukázat na to, že takovéto ponižování vede k mnoha dalším problémům, ať už v kariérním či osobním životě. Máme mnoho příkladů, kdy studentky nebo studenti přerušili nebo dokonce ukončili studium.

Lidovky.cz: Jakým způsobem se takové zkušenostmi sdílí mezi samotnými studenty? Mluví o něm mezi sebou otevřeně?

Natáčení videa předcházelo společné sdílení zážitků s několika dalšími studentkami a studenty, kteří o problému mluvili sdílně na základě vlastní zkušenosti.

Lidovky.cz: Jak by podle vás měly školy na vaše video reagovat? Reagovaly případně už nějak?

Reakce ze strany škol jsou různé, nedá se říct, že by některá škola zaujala jasný postoj. Každopádně je jisté, že toto téma zarezonovalo, měly jsme velmi vlídnou schůzku s rektorem AVU, máme podporovatele mezi některými profesory a vedoucími ateliérů z FaVU i UMPRUM. FAMU naše video sdílela na svých stránkách a snažila se mezi svými studenty a studentkami vyvolat debatu.

Lidovky.cz: Čemu se vlastně hnutí Čtvrtá vlna věnuje?

Je to nezávislý feministický projekt, který se soustředí na tvorbu krátkých videí určených ke sdílení na sociálních sítích. Ty, ať už publikované, nebo zatím jen plánované, zahrnují široké spektrum témat, mezi něž patří například sexistická reklama, genderové stereotypy, problémy žen z minorit, žen bez domova či chudoba matek samoživitelek. Chceme otevřít i téma sexismu na středních a základních školách, kde ve většině případů tyto problémy začínají. Video, které popisuje skutečné události ze čtyř vysokých uměleckých škol, je jedno z těchto mnoha témat, kterými se chceme zabývat.

Lidovky.cz: Zdá se, že se vaše témata dotýkají především žen. Setkávají se podle vás se stigmatizací ve společnosti i muži?

Slovo feminismus nevnímáme jako antimužskou záležitost. Spíše naopak. Je nám jasné, že i na muže dopadají předsudky nebo škatulky, do kterých se nechtějí zařazovat. Máme mnoho podporovatelů ze stran mužů, za což jsme vděčné.