Sexuální útoky v Kolíně nad Rýnem nebyly předem plánované, tvrdí německý expert

Kolínské policii přišlo celkem asi 1200 trestních oznámení. Největší část z nich - 46,5 procenta - se týkala krádeží, 29,6 procenta sexuálních deliktů a 17,2 procenta byly kombinace obou. Oběťmi krádeží byly podle analýzy, jejíž závěry zveřejnil deník Süddeutsche Zeitung, z velké části ženy (63,3 procenta), u sexuálních trestných činů pak výhradně ženy.



Z kriminologického hlediska je podle Egga nanejvýš nepravděpodobné, že by podobně rozsáhlé útoky na ženy a krádeže byly předem domluvené. Egg má za to, že se rozmohly až poté, co bylo jasné, že jednotlivé delikty nikdo netrestá a na místě není uplatňováno právo.

Expert přitom odkazuje na takzvanou teorii rozbitého okna. Podle ní se kriminalita rozvíjí v momentě, kdy se ukáže, že se nikdo o dané prostředí nestará a nezajímá, že v něm nikdo nevymáhá zákony. Odborníci jí názorně vysvětlují na příkladu budovy, která má několik rozbitých oken. Když je nikdo neopraví, zvyšuje se pravděpodobnost, že vandalové brzy rozbijí další nebo se do budovy někdo vloupá.