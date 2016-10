Zamilovaný koláč

Těsto na korpus

(pečeme ve formě o průměru 27 cm)



225 g hladké mouky



75 g cukr moučka



1 vejce



3 g vanilkového cukru



150 g másla



Náplň do korpusu:



300 g vlašských ořechů



100 g másla



50 g cukru krupice



250 g hořské čokolády



250 ml smetany



200 g hrozinek



Necháme povolit máslo, přidáme vanilkový a moučkový cukr, do směsi rozklepneme vejce, promícháme a přisypeme postupně mouku. Těsto zpracujeme rukama a dáme na 1 – 2 hodiny odpočinout do lednice. Hmotu natlačíme do vymazané formy (okraje můžeme mírně zvednout, aby pak náplň dobře držela uvnitř) a pečeme asi 25 minut v troubě nastavené na 190-200 stupňů.

Mezitím připravíme náplň: v rendlíku rozpustíme máslo, přisypeme cukr a necháme opět dobře rozpustit. Poté přidáme hořkou čokoládu (nejlépe 60 %) a vše opět pomalu rozpustíme, nalijeme smetanu a nakonec vsypeme hrozinky a nasekané vlašské ořechy. Dobře promíchanou směs vlijeme do vychladlého korpusu a celý koláč dáme ztuhnout do chladničky. Rozkrájíme a servírujeme.